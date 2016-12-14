北京崔玉涛育学园儿科诊所与北京善方医院牵手合作

“联姻”只为更好的服务

北京2016年12月14日电 /美通社/ -- 12月7日，北京崔玉涛育学园儿科诊所与北京善方医院签订了合作协议，双方表示希望通过强强联合、优势互补，为患者提供更全面、专业的儿科医疗服务，满足患者多样化的疾病诊疗需求。



合作合影

北京崔玉涛儿童健康管理中心旗下“崔玉涛育学园儿科诊所”于2016年10月在朝阳区冠捷大厦开业，诊所拥有经验丰富的医疗和护理团队，服务范围涵盖儿童保健门诊、常见疾病门诊、专科门诊，不仅有普外科、骨科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、皮肤科等专业，对于复杂特殊病例也有儿童神经内科、风湿免疫、内分泌、血液、心内科等专科门诊支持；疑难病会诊中心由多学科专家组成，共同商讨诊疗方案，高效准确地解决实际问题。诊所还设有特色专科门诊，比如过敏门诊、营养和胃肠道门诊、生长发育门诊、心理咨询门诊、儿童睡眠门诊等，针对性地为有相关问题的儿童提供诊治服务。旨在实现儿童“全科”的医疗理念，纵向全方位地对儿童健康进行管理，从预防保健到疾病诊治，提供优质的精准医疗和健康管理服务。



合作合影

谈及此次与北京善方医院的合作，院长崔玉涛表示：“儿科诊所在整个医学诊疗中有一定的局限性，比如无法做手术和住院。善方医院是一家实力很强的综合性医院，能够弥补儿科诊所在这方面的不足，除了优势互补，我们还希望通过这次合作推出‘家庭医疗’的概念。过去培训医生看病是以某个器官或某种疾病为中心，后来大家慢慢意识到应该把人作为一个整体来看待，但现在我们感觉这还不够，我们想把一个家庭作为一个整体来看。因为某种疾病的出现不仅是个人的原因，还可能有家庭的原因，某一个家庭成员生病了，其他家庭成员也可能存在类似的问题，比如过敏，可能是生活习惯导致的，也可能有遗传的因素。我们希望这次合作不仅仅是让诊疗服务无缝连接，还能让诊疗效果达到一个新高度，即通过帮一个人看病，把整个家庭的问题都解决了。从这个角度来说，这次我们两家医院的结合像是‘结婚’-- 联合起来更好地为家庭服务。”



合作合影

北京善方医院是一家坐落于三里屯的高端国际化综合医院。医院门诊包括：全科、内科、消化内镜中心、外科、妇科、儿科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科、医学美容中心、中医科、康复医学科等从预防、筛查、治疗到康复的一体化服务，医院遵循国际标准的医疗服务和以患者为中心的服务理念。对这次合作的必要性，北京善方医院院长杨文给予了高度肯定：“北京善方医院配备国际先进的医疗设备，可以提供优质的手术、住院环境，以及大型检查的服务，我们这次合作是强强联合、优势互补，善方医院可以为崔玉涛育学园儿科诊所提供坚实的保障，我们希望这次合作能给大家带来更加全面的服务。”

北京崔玉涛育学园儿科诊所与北京善方医院的此次合作，补充了目前儿科诊所在大型影像检查、手术和住院治疗方面的空缺。北京善方医院配备目前世界先进的医疗设备，为育学园患者提供快速的儿科影像预约、检查和诊断通道，同时为育学园患者提供手术前、手术中以及手术后的康复医疗服务、医疗支持体系和全面监护服务。崔玉涛育学园儿科诊所采用“整合医疗”模式，由指定医生负责进行患者的诊疗服务，如会诊、检查等，若牵涉到专科服务，也由主诊医生安排协调会诊，并与患者做充分沟通与分析讨论，患者在接受治疗的整个过程中，可以享受到标准化、连续性的医疗服务。经崔玉涛育学园儿科诊所医生对患者病情诊断后，确需进行特殊检查、手术或住院治疗的患者，由育学园医疗团队负责在北京善方医院进行后续治疗。

为了方便患者及家属享受连续性、多方位的医疗服务。双方建立以儿科合作为基础，医疗专家资源共享的合作方式，以满足双方患者需求。一如合作双方坚定而明确的目标：“我们将通过更多的方式、渠道以及医疗新科技、新技术的应用，让中国的孩子更加健康快乐地成长！”