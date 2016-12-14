唯视丽于Dscoop Asia分享未来展望 助力全球物联网智能包装

以色列荷兹利亚2016年12月14日电 /美通社/ -- 在今年11月16日至18日于新加坡举办的Dscoop Asia大会中，唯视丽（Visualead）携自主研发的革命性视觉码及视觉微型码解决方案，获得智能包装界的热切关注。唯视丽也分享了对未来的展望。

物联网智能包装在美国、中国、泰国等地都有相对应的国家政策及市场环境作为滋长的沃土，也是成就传统包装产业转型的新契机。在二维码相关应用受到快消品行业持续关注的当下，唯视丽作为一家专注于物联网智能包装二维码应用的以色列软件公司，深入研究二维码相关技术，并持续深挖智能包装移动营销的潜力。

“目前品牌商已经开始采用智能包装与个性化包装，预计到2017年下半年，智能包装与个性化包装的使用量级将会激增。我们相信，假以时日，智能包装将跟程序化移动营销平台碰撞出新的火花，”唯视丽首席商务官台美光女士如是说。唯视丽的视觉码、视觉微型码能够辅助智能包装业者进一步优化印刷及激光赋码的流程与结果，大幅提升智能包装等的生产效率及扩展性。2017年，唯视丽计划通过更先进、更优化的视觉码及视觉微型码码制，开发更多更有创意的移动营销玩法。

唯视丽视觉码能将任何图像、文字转换成有趣又有效的视觉二维码，且任意移动端读码器皆可秒扫秒读，在包装印刷界引起了不小的轰动。然而唯视丽并没有停下前进的脚步，转而关注传统二维码在塑料瓶盖下、金属拉环下使用激光打码时所遇到的瓶颈。

除了外显性的产品外包装有赋码需求，有些营销的应用场景也需要隐藏二维码，直至消费者购买或使用产品后方能参与营销活动。由于应用场景或者包装条件限制，码的尺寸往往需要非常小以便于隐藏，这不仅给智能包装业者带来了新的挑战，也对赋码设备带来不小的冲击。唯视丽看准了这一切入点，研发出了新一代的适合以激光刻在塑料或金属材质的码制“视觉微型码”。比指甲还小的视觉微型码，适用于瓶盖、拉环下这类对赋码流程跟位置有非常严苛要求的应用场景，同时还能大幅改善生产效率及消费者扫码体验。唯视丽的专利软件能控制、调整视觉微型码点阵的布局及密集度，并与激光设备跟赋码材质作端对端的优化与配适，不仅能够提高激光赋码速度达35%以上，能大量高速在生产线上生产，缩短上市时间，移动端读码器的读码响应效率更可以改善达40%以上，确保消费者体验。

随着媒介从大众走向分众，以及随着物联网的兴起，如何通过消费者与商品的每一次接触，将消费者转化为粉丝、会员或忠实顾客，成为品牌最大的挑战。为了帮助品牌把握更多的商业机会，无论是视觉码还是视觉微型码，都能与防伪、防窜货、溯源、营销、可变数据等平台充分结合，可以分别应用于软包装、标签、瓶盖和拉环等。唯视丽的视觉码解决方案在亚太地区的表现尤为突出，目前已经采用该解决方案的合作伙伴不乏国际重量级公司：阿里巴巴集团、HP Indigo、AVT(Advanced Vision Technology)、正美集团、裕同集团、伊诺尔集团、玛萨激光、大族激光、华工激光、宇田工业、泽汇泓技术、天演维真、天源迪科、兆信股份、伺动营销科技、联广传播集团等等。

台美光女士还指出，营销主要是希望造成认知、形成偏好、引导行为。而“扫码”这一个动作看似简单，实际上能使认知、态度、行为一步到位，这就是最好的移动营销机会点。视觉码与视觉微型码的发展也代表了唯视丽一直以来的坚持 -- 帮助传统包装转型成为智能包装，并让千篇一律的产品包装华丽转身，变成可标记、可连结、可分享、可购买的消费接触转化点，协助品牌商借由智能包装与移动端原生世代互动、互联。

“当我们不断赋能包装业，把包装业可能面临的挑战和壁垒最小化时，智能包装也成为品牌方最有效的移动营销载体，不仅是有效的引流工具，在优化单一会员获得成本以及提高客户终生价值等各个面向也是品牌商更好的选择，”台美光女士总结道。