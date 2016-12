EVISU斥资4,000万美元回购中国零售权

香港2016年12月14日电 /美通社/ -- 日本高端牛仔品牌 EVISU Group Limited 今日欣然宣布回购中国市场的零售权及特许经营权。



EVISU 2016 秋冬广告硬照

品牌母公司 EVISU Group Limited 联同 Cassia Investments 面向消费市场的私募基金,进行再投资,向 IDG 资本 (IDG Capita) 出资支持的中国合资企业伙伴干玺贸易(上海)有限公司 (New Elegant Trading (Shanghai) Co. Ltd.) 购回相关权益,作价4,000万美元。EVISU Group Limited 主席及行政总裁 David Pun 仍为最大股东。

David Pun 对这宗新交易表示兴奋:“过去数年我们与中国的合资企业伙伴共同合作,为品牌建立了知名度,在中国市场争占席位。我们认为现在正是理想时机将中国业务与总公司其他业务整合,在往后日子实现品牌的环球目标。”

与此同时,EVISU 积极建立美国和欧洲市场的分销合作联盟,开拓全球业务。品牌将加快更新产品系列,比如最新推出主打时尚运动休闲 (athleisure) 概念的 EVISUKURO,并会严格管理批发分销商,确保品牌的产品是独家专卖。