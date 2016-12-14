您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

EVISU斥资4,000万美元回购中国零售权

2016年12月14日 20:55 编辑： 经理人网编辑
0

香港2016年12月14日电 /美通社/ -- 日本高端牛仔品牌 EVISU Group Limited 今日欣然宣布回购中国市场的零售权及特许经营权。

EVISU 2016 秋冬广告硬照
EVISU 2016 秋冬广告硬照

 

品牌母公司 EVISU Group Limited 联同 Cassia Investments 面向消费市场的私募基金进行再投资，向 IDG 资本 (IDG Capita) 出资支持的中国合资企业伙伴干玺贸易（上海）有限公司 (New Elegant Trading (Shanghai) Co. Ltd.) 购回相关权益，作价4,000万美元。EVISU Group Limited 主席及行政总裁 David Pun 仍为最大股东。

David Pun 对这宗新交易表示兴奋：过去数年我们与中国的合资企业伙伴共同合作，为品牌建立了知名度，在中国市场争占席位。我们认为现在正是理想时机将中国业务与总公司其他业务整合，在往后日子实现品牌的环球目标。

与此同时，EVISU 积极建立美国和欧洲市场的分销合作联盟，开拓全球业务。品牌将加快更新产品系列，比如最新推出主打时尚运动休闲 (athleisure) 概念的 EVISUKURO，并会严格管理批发分销商，确保品牌的产品是独家专卖。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/35402.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号