连获四奖，Boss直聘创新地位获行业肯定

北京2016年12月14日电 /美通社/ -- 在刚刚闭幕的由创业黑马集团举办的“2016创业黑马社群大会”上，Boss直聘在“2016创业黑马TOP100”评选中，位列中国最具潜力创业公司前10。

本次评选需要综合考虑该公司的创新性、成长性、可投资性、行业影响力及产业潜力等多个因素。Boss直聘本次被选入前十，证明过去一年在这几个指标上该产品的良好发展。这并不是孤例，经过两年多的发展，Boss直聘在用户、行业、媒体方面都获得了多项认可。



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36氪举办的“WISE 2016 独角兽峰会”上，Boss直聘被评为“2016年度最具影响力创新招聘软件”。

创业邦举办的“2016创业邦100未来领袖峰会”上，Boss直聘荣获“2016中国创新成长企业100强”。

中国电子商务协会举办的“2016中国电子商务行业门户大会”上，Boss直聘获得“中国电子商务人才招聘行业最具突出贡献奖”。



BOSS直聘荣获多项大奖

Boss直聘于2014年7月上线，全球首创直聘模式。产品省去所有中间找工作的环节，让牛人与职场Boss直接在线开聊。牛人跳过投简历、面试、笔试等冗长环节，直接与老板聊天、谈条件，提升找工作效率。能拍板的老板用聊天的方式“勾搭”求职者，直接展示自己和公司的诚意，将招聘时间缩到最短，一度领先硅谷20多个月。

诞生于移动时代的BOSS直聘主打去猎头化、中介化，通过MDD的方式提升招聘效率，即Mobile+Data+Direcruit（移动+数据+直聘）。



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Moblie指的是产品主打移动端，借助移动互联网在用户增长和场景开拓上的红利，Boss直聘让招聘从原本仅发生在电脑前投简历、改简历的过程，变成随时随地可能发生，涉及老板、业务部门、HR及求职者多方的行为，大幅增加了招聘产品的使用频次和覆盖的用户。Data指的是大数据，即数据驱动，未来的招聘求职一定是基于收集双方数据后的精准撮合，这不仅仅是简单的简历数据挖掘，而是基于用户产品使用行为进行的职位技能、公司发展阶段等多维度匹配。Dircruit指的是直聘，这种模式消除了招聘求职中大量冗余环切，目前已经基本成为行业标配。

到2016年11月，Boss直聘已经积累1500多万用户，其中注册Boss总数达到247万，D轮前创业公司覆盖率达到80%以上。在TMT行业外，金融、传媒、快销、地产、教育等行业的公司也有入驻。