仁川国际机场举办“分享爱音乐会”，为即将到来的节日增添气氛

仁川机场1层千禧厅将于12月21日至25日举办各种音乐演出活动

特别演出活动包括悦耳的爵士音乐会以及歌剧流行音乐和芭蕾舞剧表演

韩国首尔2016年12月15日电 /美通社/ -- 仁川国际机场(Incheon International Airport)不仅以连续11年蝉联机场服务质量第一而闻名，还以其全年365天举办高品位文化艺术演出而著称。今年，该机场将于12月21日至25日在候机楼1层千禧厅举办其圣诞季特别演出活动 -- “分享爱音乐会”。这些音乐和舞蹈演出将在节日期间为机场乘客带来欢乐体验。

12月21日，韩国第一萨克斯手 Danny Jung 将带来与圣诞节日气氛完美契合的爵士乐表演，12月22日，韩国才华横溢的青年民谣歌手宋素姬(Song So-hee)和京畿道民乐管弦乐团(Gyeonggi Provincial Traditional Music Orchestra)将献上感人的韩国传统音乐表演。Min Young-ki 和金所炫(Kim So-hyun)这两位韩国最佳歌手将于12月23日与韩国流行管弦乐团(Korean Pops Orchestra)同台演出。歌剧流行音乐组合 KYLO 和 Clara 将于12月24日带来精彩表演。12月25日活动最后一天，Wise Ballet Theater（怀斯芭蕾舞剧院）将上演经典芭蕾舞剧《胡桃夹子》(The Nutcracker)。

仁川国际机场每年举办四次节日特别演出活动。登录该机场的文化机场网站 http://cultureport.co.kr ，免费预订其中任何一场演出的座位，或获取各种文化艺术活动的更多信息。