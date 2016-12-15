国际组织支持全球禁用牙科汞合金行动

佛罗里达州Championsgate2016年12月15日电 /美通社/ -- 上周，欧盟三大机构（欧洲议会、欧盟理事会和欧盟委员会）达成一项临时协定，自2018年7月1日起，禁止在牙科中对不满15岁的儿童以及孕期和哺乳期妇女使用银汞合金填充物。欧盟的这项行动得到国际口腔医学和毒物学会（International Academy of Oral Medicine and Toxicology，简称IAOMT）的支持。IAOMT是一家非营利性组织，鼓励全球禁用牙科汞合金。

IAOMT会长Tammy DeGregorio博士解释说：“汞是有毒物质，用于银色的补牙填充物会对环境造成危害，并可能增加阿尔茨海默病、多发性硬化症、不孕症、焦虑、抑郁、疲劳和很多其它健康问题的风险。而这些填充物的可行性替代材料已存在几十年。目前最重要的是，让全世界在欧洲的带领下，开始采取行动，限制在牙科中使用汞合金，而更有效的办法就是完全禁用。”

IAOMT收集了数百份有关牙科汞合金的健康和环境危害的研究报告，并用这些科学文献来为牙医、医师、决策者和普通大众提供重要资源。

包括美国在内的全世界有大约45%的牙科患者仍在使用银汞合金，数亿人的口腔中都存在这些含汞填充物。很多患者并不知道这些银色填充物中含有50%的汞，当他们知道这种含汞材料可能会危害环境并还有可能增加牙科患者及腹中胎儿和母乳期婴儿的健康风险时，他们通常极为震惊。

由于补牙材料失效、医疗原因或个人喜好，一些消费者会将这类含汞填充物取出来。然而，在不采取安全措施的情况下就取出这种银汞合金填充物，汞的释放可能对环境、牙科患者、牙医及其他相关人员造成威胁。因此，IAOMT还开发出一种由科学提供支持的安全汞合金移除术(SMART)，这种技术提供牙科用汞合金分离器、注水、高容量吸引系统、汞过滤面罩等重要的安全防护措施。

IAOMT还创建了 "The SMART Choice" 资源，解释了什么是SMART标准、其重要性以及患者如何找到受过SMART培训的牙医。这项服务普通百姓的运动鼓励患者和牙医就如何安全移除银汞合金填充物进行沟通。