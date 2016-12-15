妖精的口袋获2016金麦奖年度营销大奖女装类银奖

中国杭州2016年12月15日电 /美通社/ -- 2016金麦奖暨中国（杭州）国际电商营销峰会12月14日在杭州启幕，南京行狐电子商务有限公司凭借“妖精的口袋 -- 十年，你很了不起”出色案例获得女装类银奖。



金麦奖2016盛典

作为年度最优秀电商营销案例和项目的集合平台，被称为“电商奥斯卡”的金麦奖，今年共收到案例近700份，不仅数量规模均超以往，案例内容比往年也更丰富，涵盖了跨境、跨界、创新、创意、创投等电商生态各方面。过百名电商、营销及品牌专家通过初审、终审等多轮评审，最终妖精的口袋（ELFSACK）通过跨界新玩法的十周年营销案例一举斩获营销类大奖。



妖精的口袋 x 杜蕾斯 十周年首度联合



妖精的口袋 x 先锋书店 十周年跨界时尚展

“妖精的口袋 -- 十年，你很了不起”案例围绕着过去、现在、未来三条主线展开，通过从未曝光过的数据，推出品牌十年来的十个身份及十年里的经典爆款和创意海报，用10年成绩回顾致过去。在线上，联合“Durex杜蕾斯”等十家知名官方旗舰店，进行了名为“当我们干柴遇烈火”的联合活动，摒弃传统的大量品牌“排兵布阵”造势方法，用新兴的女性态度和时尚趋势将十大品牌完美结合！大胆出“污”招，既是联合的新玩法，又通过会员的打通获取更多流量和礼品资源，满足粉丝的多元化需求。在线下，妖精的口袋作为诞生于南京的服装品牌,为了感恩这座城市,特意选择与南京本土著名IP先锋书店合作，同样是跨界新玩法：在全球最美书店贩卖时尚，借书籍传递产品的灵魂与温度，10件以10本先锋经典书籍为设计灵感的秋冬新品作为核心展示作品，通过二维码实现边看边买的O2O模式，扩大了品牌在南京本地的曝光度和影响力。

从品牌自身的成绩和作品到现如今一起合作玩营销的朋友，从回顾过去到未来市场战略模式的探索，从线上到线下，逐渐引爆。通过各种数据、跨界与合作来制造一连串感性情感和理性销售事件，不管是对活跃老客还是流失老客及潜在新客，都有各自的动作来维护和转化。10周年销售额成交2822万，完成率116%，超出目标390万。粉丝增长23.5万。

结合杜蕾斯及先锋书店本身的热度做传播发声，电商端资源、商品资源、平台资源、联合直播资源、线下门店资源，从会员互通到礼品互通，从平台资源共享到直播流量共享，投放覆盖了超过200万会员、带来超过1500万店铺UV流量、引发超过70万的社交平台讨论量。

本次项目除了在自媒体社交平台传播以外，还遍布行业类媒体例如卖家、电商在线，时尚类媒体YOKA时尚、海报网，APP新闻客户端今日头条、界面，门户类媒体新华网、腾讯、搜狐以及南京本地媒体扬子晚报、现代画报等，累计534万的曝光量。

妖精的口袋（ELFSACK）创立于2006年。服装产品以欧美田园风的视觉风格呈现，下设宫廷、学院、田园三大主题风格，倡导“激情、自由”的随性路线。10年来，曾先后多次获得淘宝网、天猫、唯品会等官方活动优秀成绩，多项营销案例先后获得中国广告长城奖、中国CMO俱乐部奖、金麦奖等奖项。品牌在国内女装线上综合排名第五，拥有全世界各地近1000万粉丝，已跻身于国内一线自主女装品牌行列。