福伊特集团完美转型，以崭新姿态迈入2017周年庆典

运营成效显著，核心业务增长18%

造纸业务营业利润增长超过30%

净利润增长迅猛，高达1.22亿欧元

福伊特150+ 成功计划已全面超过预期，实现了更加迅速的发展

未来两年内，将有约1亿欧元投资用于全新数字化产品开发

德国海德海姆2016年12月15日电 /美通社/ -- 2015/16财年，福伊特集团成功实现了转型，这一重大举措已持续推进了数年。福伊特集团再启征程，将以崭新的姿态迈入2017年。2017年不仅是福伊特集团成立150周年的华诞，同时也将预计成为集团增长的全新起点。

在已经过去的2015/16财年（截至2016年9月30日），福伊特不仅显著地提升了集团部门的运营业绩，同时，得益于福伊特150+成功计划，集团净利润再一次达到预期效果。迅速提升集团各事业部盈利的同时，福伊特还将持续把战略重心放在提升数字化时代工程技术的竞争力上。作为这一战略的一部分，集团出售了工业技术服务事业部的大部分股权。此外，公司将其在信息技术、自动化、软件和传感器领域的业务整合于新成立的福伊特数字化解决方案事业部。目前，该部门已投入运营并提出了大量颇有前景的全新数字化举措。在接下来的两个财年里，将有约1亿欧元的投资用于该事业部全新数字化产品开发。

集团总裁兼首席执行官林哈德博士表示：“在福伊特150+计划的推动下，我们在2016年取得了超越预期的迅猛发展，并在充满挑战性的宏观经济条件下再一次实现了净利润的显著增长。同时，为了使福伊特成为数字工业领域举足轻重的参与者，我们还制定了全新战略路线。”



福伊特集团总裁兼首席执行官林哈德博士

数字化成为增长动力

以过去几年集团的调整及重组为标志，福伊特已为未来增长打下了坚实的基础。在集团三大传统事业部 -- 福伊特水电事业部、福伊特造纸事业部以及福伊特驱动事业部中，通过有针对性地细分现有市场和技术领先来确保这一计划。此外，汽车行业碳纤维部件的大批量生产为福伊特在复合材料领域奠定了基础。福伊特还通过这一尖端科技获得了更加广阔的市场。2016年4月1日新成立的福伊特数字化解决方案事业部将会在未来的几年里成为一个重要的增长驱动。新部门成立后，福伊特规划了三大战略方向：首先，利用附加的数字化功能扩充现有产品组合，为客户提供延伸服务及增值服务；其次，在传统的核心市场开发新的数字化解决方案；最后，在福伊特尚未覆盖的市场开发全新产品及商业模式。福伊特数字化解决方案事业部分布在60多个国家，拥有超过1500名员工，其项目销售额在本年度已经达到4亿欧元，其中，有3.2亿欧元来自外部客户。超过二十个孵化项目已进入初期阶段或测试阶段，其中一些将会推出市场。在接下来的两个财年里，将有约1亿欧元的投资用于该部门全新数字化产品的开发。

除了集团转型的积极影响之外，计划出售的库卡股份将会为福伊特的战略增长提供补充的财务支持。该交易预计在2017年春季带来11.5亿欧元收入。所得款项将全部致力于完善本集团的投资组合，例如加快数字化业务模式的建立。该笔资金可用来促进内部增长或对具备吸引力的项目进行收购。“作为一个专业知识全面的技术领导者，我们将在塑造行业数字转型中发挥重要作用。因此，我们将迈入全新发展阶段，续写福伊特未来150年的辉煌篇章。”林哈德表示。

运营成效显著，核心业务增长18%

在已经过去的财年里，尽管宏观经济增长再次陷入疲软，重要客户产业投资环境持续低迷以及竞争压力日益增大，但福伊特仍进一步巩固了其运营基础，实现了所有关键目标。

包括其它因素在内的福伊特150+成功计划日益呈现其深远影响，福伊特所有关键盈利指标都显著提高。集团三个传统事业部成功提升运营业绩。其中，福伊特造纸表现突出，实现了33%的增长。总体而言，福伊特水电、福伊特造纸和福伊特驱动的营业利润从低于五分之一（18%）增长至2.95亿欧元。核心业务的销售利润率也相应从5.8%增长到7.0%。作为控股公司，这一积极的发展势头在某种程度上会被外币项目的估值效应所抵消，同时产生抵消的因素还包括建立全新福伊特数字化解决方案事业部的费用。尽管如此，福伊特集团的营业利润仍然比上一财年公布的数字略高，达到2.75亿欧元（2015：2.7亿欧元）。

之前一年，由于集团业务重组，净利润为负9300万欧元。在2015/16财年，净利润增长了1.22亿欧元，即净利润最终达到2900万欧元。这一数字意味着净利润再次达到预期，呈现出积极态势。如果没有非常规性项目开支（主要由于资产负债表上的资产减值），净利润则可达到1.25亿欧元。

2015/16财年，福伊特集团持续运营业务已获订单再次维持较高水平。然而，由于原材料市场，石油和天然气市场特别是中国轨道交通市场的投资疲软，这一数字略减少约6%，即达到41.1亿欧元（2015：43.9亿欧元）。与之相反，销售额维持在42.5亿欧元，与上一财年相比，基本保持不变（2015：43亿欧元）。此外，已获订单和销售额均受到了汇率波动的负面影响。

集团各事业部蓬勃发展

集团三大传统事业部为公司的发展做出了积极贡献。福伊特水电事业部财年表现良好，销售额、已获订单以及营业利润均已超过预期目标。这主要是基于水电站的服务业务、设备及现代化改造项目的一贯稳定表现。近年来，持续的重组措施为福伊特造纸事业部带来的成效已经愈发显著。市场环境持续低迷，直至下半年都未见好转，在这样的情况下，销售额略有下降。即便如此，福伊特造纸事业部仍成功地进一步显著提升其盈利能力。在目前严峻的市场环境下，福伊特驱动事业部已获订单及销售额均有待提高。宏观经济不景气造成需求疲软，石油与天然气、采矿与钢铁行业、包括中国轨道交通行业尤其受到影响。不过，得益于近年来相关项目的高效实施，以及在前一年并未受到非常规性项目的影响，福伊特驱动的净利润实现了25%的增长。

展望：周年之际的盈利增长

对于目前2016/17财年，福伊特预测全球经济发展将继续处于疲弱状态。但是，公司仍将坚持致力于自身的积极发展，专注于运营业务利润增长。为此，150+成功计划将会在整个公司持续贯彻落实（从2017年开始：福伊特150+ Next Level计划）。在这一过程中，福伊特预计可完成甚至略微超额完成一年前既定目标，即实现年度成本节约2.5亿欧元。另一个增长驱动则是，伴随福伊特数字化解决方案事业部的发展，针对产品与服务组合的数字化转型将成为其核心措施。

近年来，通过出售工业技术服务事业部，成立数字化解决方案事业部以及采用精益、集中的管理模式，福伊特已经为未来增长打下坚实的基础。全新战略计划“福伊特150+ Next Level”将会在周年之际推行，以确保集团预期增长。集团期望，全新计划的实施能够在未来数年产生积极影响。2016/17财年，福伊特预计其整体销售额将与去年持平，新增订单额会有小幅上涨。整体来看，福伊特水电事业部、福伊特造纸事业部以及福伊特驱动事业部的营业利润将会有所增长。在目前运营状况下，这些核心业务的盈利能力，使得福伊特有能力承担新成立的数字化解决方案事业部较高的开发成本。因此，集团营业利润也将呈现出积极态势，但考虑到相关成本，营业利润可能略有下降。值得一提的是，即便出售库卡股权对非常规性项目产生的重大影响不算在内，整个集团净利润也将再次呈现出积极势头。

“现在，我们将把家族企业的长期远景与数字化世界的活力与创新相结合，开创集团下一个150年的历史。这正是我们全新定位与全新口号所表达的理念 --‘激发科技传承’。福伊特已经做好了迎接未来的准备。”集团总裁兼首席执行官林哈德博士总结道。