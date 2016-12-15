颐居美丽乡村获颐高集团千万天使轮投资

颐高千万天使轮为什么要投给这个归于“山野”乡村的90后？

杭州2016年12月15日电 /美通社/ -- 11月17日，在遵义市播州区首届文化旅游发展大会上，遵义颐居美丽乡村基地项目正式签约。该项目获颐高集团千万投资。颐高集团近日发表题为“颐高千万天使轮为什么要投给这个归于‘山野’乡村的90后？”的文章，对颐居美丽乡村CEO 山野（刘刚）进行专访，以下摘自原文：



颐居美丽乡村CEO 山野（刘刚）

90后，融资千万的青年创业黑马，悄然生息却做着风生水起的事。

初见他，一个普普通通的邻家大男孩，毕业于浙江大学管理学院农林经济管理系。大家叫他“山野”（本名：刘刚），因为他身上总有一种“日已沉山野未昏”的感觉，年轻朝气却老成持重。山野曾获得青年创业企业家、新锐浙商互联网美丽乡村创新人物称号，在杭州生活了许多年，带着三分都市七分乡土的气质，快言快语，却给人接地气的亲切感。

在2016年初，山野的项目便获颐高集团千万天使轮投资。那么他到底在做什么？是一种“望得见山，看得见水”的伟大事业，山野说。低头就能抓一把大地的黑土，出门就能闻见泥土的芬芳，是刻在心头的“乡愁”。山野来自安吉农村，他要打造美丽乡村全产业链服务，打造以运营和发展为主的美丽乡村2.0版，要为农民服务，要让乡村更美好。

2016年8月，山野亲手打造的首个基地 -- 颐居美丽乡村正式开始运营，落在“两山发源地”安吉余村。这将会是“系统升级”的美丽乡村，将会成为“互联网+”、共享经济和大健康及“大众创业、万众创新”的一个典型。

提到安吉，“竹乡”印象深入人心，而随着颐居美丽乡村项目的启动，相信安吉将会发生化学反应。谈笑间，山野透露出在这青山绿水自有的故土情结，但更多地是想在美丽乡村建设的基地上，做点有意义的事情。曾经生活在这片土地上的人，更应该思考如何让它“内外兼修”。

回到家乡的山野，创业过程中，也不是一蹴而就的，花了很多时间精力奔赴各地去收集信息，拜访诸多专家，但这些更加坚定了他的想法。思索出“1+4+8”的模式，搭建美丽乡村大数据交易平台、美丽乡村众创空间、颐居草堂安吉特色产品体验中心、美丽乡村大学、文化旅游展示中心，以互联网+、共享经济模式与全民创客思维，连接政府、乡村合作社、投资商、乡村创客与城市居民。

置身于“大众创业、万众创新”的时代，山野说，我们决不能以主观意志去改变传统，真正的创新应该是整合已有元素并实现可持续发展。眼高于云烟，手落于大地，因地制宜地来做。

目前，随着项目的推进，艰难险阻的部分渐渐变少，无论是项目本身还是整个颐居美丽乡村运营，一次又一次地升级，越来越合理严密。山野就是想通过颐居的运营将游客量变成活跃用户，实现乡村“带人进来，带货出去”的目标。最终达到推动科技创新、创业孵化、项目招引、投融资项目的发展，推进美丽乡村生态圈建设，促进美丽乡村建设的成果转化。

值得一提的是，除了安吉基地外，颐居美丽乡村在全国其他地区也陆续地在布点落地建设，包括浙江桐庐、湖北赤壁、江西石城、河北平山、内蒙古托克托、黑龙江集贤、贵州安龙等地区。

未来，山野想在各地建立起颐居美丽乡村的基地，真正想造就物质和精神层面的“金山银山”。青山绿水间，幸福农民美丽乡村，尽享山野之乐。