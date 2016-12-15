领投鸟入选白皮书 全面引领家庭消费金融新浪潮

上海2016年12月15日电 /美通社/ -- 2016年，网络信贷服务业逐渐走上了自律经营，合规发展的道路，其中由沪上多家网络信贷企业，研究机构共同编纂的《2016上海网络信贷服务业白皮书》对全国、上海的网络信贷服务行业进行了全面、系统的梳理与盘点。编著工作历时2个月，由上海市经济和信息化委员会作为指导单位，上海金融信息行业协会选题，上海融道网金融信息服务有限公司执笔，你我贷、麦子金服、领投鸟和金互行等多家金融企业参与研究讨论，为上海信贷服务业的发展提供强而有力的支持。



2016年上海网络信贷服务行业白皮书



领投鸟 -- 领头家庭消费金融

领投鸟是宁波坤鹏惠普旗下专注于家庭消费金融的服务平台，核心团队来自于腾讯、阿里巴巴等大型互联网公司，渣打、麦格理等各大银行以及兴业全球基金、光大证券等权威金融机构，拥有丰富的互联网和金融行业的经验。

从资金来源上看，领投鸟平台通过与信托私募等合作机构的合作，将能够产生稳定现金流的基础金融消费资产，打包建立一个资产池，将其中的现金收益作为基础，通过资产证券化等方式进行资产化处理，形成一个稳定的现金流。

其次在贷款方面，领投鸟与遍布全国的垂直行业进行合作，通过风控对各个平台的贷款人进行评估和审批，进一步优化配置信贷资源与风险成本。其中占据80%的租房类贷款和75%的家装类贷款审批都通过信用分数进行，剩余的贷款将交于人工审批，最大程度减少操作风险。另外在贷款后，结合集团大数据征信信息与第三方处置机构，共同在不良资产全产业链资源的处置模式上进行整合创新，保证贷款后的资金回库。

在未来，领投鸟平台全面转型消费金融领域，在国内个人生活水平不断提高、消费观念持续转变的情势下，消费对于我国经济增长的拉动作用持续增大。领投鸟未来将秉承“珍视家庭，开放创新，成就客户”的价值观，以家庭生活消费场景为核心，致力于成为连接租房、装修、出行、婚庆等资金需求的一站式家庭消费金融服务平台。