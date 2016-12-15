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领投鸟入选白皮书 全面引领家庭消费金融新浪潮

2016年12月15日 10:34 编辑： 经理人网编辑
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上海2016年12月15日电 /美通社/ -- 2016年，网络信贷服务业逐渐走上了自律经营，合规发展的道路，其中由沪上多家网络信贷企业，研究机构共同编纂的《2016上海网络信贷服务业白皮书》对全国上海的网络信贷服务行业进行了全面系统的梳理与盘点。编著工作历时2个月，由上海市经济和信息化委员会作为指导单位，上海金融信息行业协会选题，上海融道网金融信息服务有限公司执笔，你我贷麦子金服领投鸟和金互行等多家金融企业参与研究讨论，为上海信贷服务业的发展提供强而有力的支持。

2016年上海网络信贷服务行业白皮书
2016年上海网络信贷服务行业白皮书

 

领投鸟 -- 领头家庭消费金融
领投鸟 -- 领头家庭消费金融

 

领投鸟是宁波坤鹏惠普旗下专注于家庭消费金融的服务平台，核心团队来自于腾讯阿里巴巴等大型互联网公司，渣打麦格理等各大银行以及兴业全球基金光大证券等权威金融机构，拥有丰富的互联网和金融行业的经验。

从资金来源上看，领投鸟平台通过与信托私募等合作机构的合作，将能够产生稳定现金流的基础金融消费资产，打包建立一个资产池，将其中的现金收益作为基础，通过资产证券化等方式进行资产化处理，形成一个稳定的现金流。

其次在贷款方面，领投鸟与遍布全国的垂直行业进行合作，通过风控对各个平台的贷款人进行评估和审批，进一步优化配置信贷资源与风险成本。其中占据80%的租房类贷款和75%的家装类贷款审批都通过信用分数进行，剩余的贷款将交于人工审批，最大程度减少操作风险。另外在贷款后，结合集团大数据征信信息与第三方处置机构，共同在不良资产全产业链资源的处置模式上进行整合创新，保证贷款后的资金回库。

在未来，领投鸟平台全面转型消费金融领域，在国内个人生活水平不断提高消费观念持续转变的情势下，消费对于我国经济增长的拉动作用持续增大。领投鸟未来将秉承“珍视家庭，开放创新，成就客户”的价值观，以家庭生活消费场景为核心，致力于成为连接租房装修出行婚庆等资金需求的一站式家庭消费金融服务平台。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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