WonderCity玩城体验店即将开业 打造上海“欧气”最足的地方

上海2016年12月15日电 /美通社/ -- 12月16日-18日，WonderCity玩城线下体验店将在协信星光广场盛大开业，结合当下火爆的手游实现线下真人抽卡SSR，把这里打造成了全上海“欧气”最重的地方。

开业活动期间，活动的主办方上海深屹网络科技有限公司特邀三位年轻有活力的美女主播前来直播现场盛况，与活动现场的众多玩家一起抽卡玩游戏。



网红

参与活动的玩家将有机会获取一件全球限量大牌商品或者体验店内一件产品的免单特权，而获取的方式有两种：

第一种，来到活动现场，在手游中抽取SSR卡牌。每抽到一张SSR，即可获得一次进入“式神藏宝屋”的机会，挑选国外大牌产品或者体验店内的免单特权。

第二种，在WonderCity玩城体验店内进行线下抽卡游戏，卡牌放置在入口处和WonderCity玩城各个签约店铺内。抽到“特殊卡牌”的玩家同样可以进入“式神藏宝屋”挑选免单产品。产品大多来自于国内无法购买的国外大牌和活动场地内玩城签约店铺的独产孤品。



店铺图片

WonderCity玩城体验店中的签约店铺各个来历不凡：

香港TOP10 的复古小店【select 18】：香港老板Thomas在十年前在香港中环开了select 18，如今把店铺开到了上海，更结合了日本、西班牙、墨西哥等躲过独立设计师的优秀复古作品。

品牌童装的集合店铺【宝玛童装】：老板Andy从事服装设计和工作多年，有丰富的童装挑选经验，一双妙手最擅长把宝贝一秒变街拍小明星。

留法归来的独立设计师品牌【MIO Studio】：美女设计师自创品牌，坚持使用高端品质的面料，亲自操刀打版，每件衣服都有高级手工定制的质量和品味。

身临其境的花式VR体验【勇士谷VR】：市面上难得一见的VR竞技擂台、VR海陆空座椅、VR站立畅游平台、VR全方向跑步机等等这里都拥有，体验各种VR形式。

而此次抽卡活动的举办方、体验店的品牌方WonderCity玩城是一个玩物尚“致”的组织，它有app、有社区、有好玩的活动，聚集了一群会玩乐的人，能够零时差网络全球爆款，同时立志于让大家重拾逛街的乐趣，主张发现城市中“人、店、物”的精彩。



logo和二维码

人：玩城有一个社区，汇集了一群对生活品质有较高要求的人，他们有一定影响力，能够找到最地道的美食和高品质的物品，能够引领大家走向精致生活。同时玩城也很在意人与人之间的直接交流，所以会组织线下的社区友人联谊会，帮助懂生活的人相识，寻找志同道合的朋友。

店：每一座城市中都林立了很多特色小店，WonderCity玩城的作用就是找到它们，并把它们呈现给大众，比如瑞典大叔开的漂浮馆、酒吧里的艺术展览馆、开在上海老公寓天台的画室、口红DIY艺术工作室、小资电影首选取景地......都在WonderCity玩城的特色店铺名单里。

物：WonderCity玩城网罗国内买不到的小众大牌，给大家提供一个与时尚潮流同步无时差的机会，国外最新推出的爆款产品、Ins上火爆的单品、甚至天然有机可以吃的护肤品，在这里也可以即刻购买。

欧气很足的WonderCity玩城线下体验店，倒是一个周末玩耍的好去处。相信玩家和进来活动场地的人都会玩的很开心！

活动地址：

上海市闸北区协信星光广场北里B1层公共区域（江场路1228弄）

活动时间：

12月16日-18日 每天上午11点到晚7点

活动报名：

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