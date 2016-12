希尔顿欢迎旅客到访中国三清山国家公园

中国上饶和美国弗吉尼亚州麦克莱恩市2016年12月15日电 /美通社/ -- 希尔顿 (NYSE: HLT) 今日宣布,三清山希尔顿度假酒店在中国三清山国家公园正式开业。三清山希尔顿度假酒店是上饶市首家和唯一国际品牌度假酒店,设有372间客房,宾客可饱览国家5A 级景区(中国旅游景区最高等级)全景。新酒店由三清山旅游集团投资兴建并由希尔顿经营管理,标志着希尔顿首次亮相江西省。



希尔顿亚太区品牌管理副总裁肖恩·伍登 (Sean Wooden) 表示,“三清山于 2008 年被列入联合国教科文组织《世界遗产名录》,是中国著名自然景区之一。随着三清山希尔顿度假酒店开业,我们准备向寻找会展活动、家庭度假与周末游玩新目的地的中国和全球宾客提供优质度假村体验。”

三清山希尔顿度假酒店距离三清山国家公园售票处和索道仅300米,向探索三清山的宾客提供完美基地。酒店距离国家公园内两处最著名景区西海岸和阳光海岸仅6公里。从三清山希尔顿度假酒店出发,还可方便地到达附近景点,包括景德镇、黄山和武夷山。

希尔顿大中华及蒙古区营运高级副总裁麦金信 (Bruce McKenzie) 表示,“江西省旅游业持续升温,我们自然而然地决定将旗舰品牌布局扩展到这个黄金度假地。三清山希尔顿度假酒店在我们日益增长的组合中是完美新增成员,目前该组合有 80 多家运营酒店,包括位于中国顶尖目的地的38家希尔顿酒店。”

三清山希尔顿度假酒店无缝地融合现代设计元素和中国传统建筑,纳入东南亚风格和三清山特色。372 间时尚客房和套房都有落地窗,提供毫无遮挡的山景,室内服务设施包括42-55 英寸 LCD 电视和免费标准 Wi-Fi 接入。宾客可在酒店恒温室内游泳池惬意畅游或在24小时开放的健身中心锻炼身体。

对于希望尽情享受他们最喜欢的室内活动的宾客,酒店设有专用乒乓球室、英式桌球室与棋牌室、儿童乐园、KTV 包房和采用最新多感官娱乐技术的5D 影院。三清山希尔顿度假酒店还有内设9间理疗房的全服务水疗体验中心、足浴中心和7间贵宾按摩房。

三清山希尔顿度假酒店提供1,600平方米会议空间,包括750平方米无柱式大宴会厅和可配置适合研讨会、公司活动与宴会的7个多功能厅。此外,可容纳120人的天台为私密聚会和鸡尾酒会提供难忘户外场所。

三清山度假酒店宾客可选择在四个餐厅和酒吧用餐以及24小时客房用餐服务:

全日餐厅有温暖轻松的氛围,提供自助早餐、午餐和晚餐以及各种西式和亚洲单点美食。 三清轩 中餐厅设有7个包厢,是在三清山景区享用正宗浙菜和粤菜的最佳场所。

中餐厅设有7个包厢,是在三清山景区享用正宗浙菜和粤菜的最佳场所。 山林 风味餐厅提供亚洲和本地风味美食,内有河流景观和经典明清风格装饰,营造出怀旧古典美。

风味餐厅提供亚洲和本地风味美食,内有河流景观和经典明清风格装饰,营造出怀旧古典美。 大堂酒廊是有精选艺术收藏品的舒适时尚空间,是探索风景如画的群山之后与朋友喝杯饮料的最佳场所。

三清山希尔顿度假酒店参加希尔顿屡获殊荣的客户忠诚度计划“希尔顿荣誉客会”(Hilton HHonors®)。为庆祝酒店开业,2016 年12月15日至2017年6 月14日期间完成入住的希尔顿荣誉客会会员将在最佳房价基础上获赠每晚1,000 奖励积分,当他们通过希尔顿官方渠道直接预订时享受即时优惠和好处,包括任何其他地方无法提供的专享会员折扣、免费标准 Wi-Fi 和数字化登记入住。

新酒店位于江西省核心区域,交通便利,距离上饶火车站约80公里、距离南昌昌北国际机场约270公里。若要获取更多信息或预订客房,请致电+86 793 223 3333或访问 sanqingshanresort.hilton.com 网站。

媒体可在 news.hilton.com 网站获取有关酒店的更多信息并下载高分辨率图片。news.hilton.com/openings 网站提供有关希尔顿酒店及度假村最近开业和即将开业的更多信息。若要查看希尔顿酒店及度假村开发筹建项目交互式地图,请访问 news.hilton.com/map 网站。

希尔顿酒店及度假村在全球各个角落诚挚地欢迎宾客到来,其足迹遍布6大洲,拥有超过570家酒店及度假村。希尔顿酒店及度假村为每一位远道而来的宾客打造值得纪念的旅行回忆和温馨体验。作为希尔顿旗舰品牌,希尔顿酒店及度假村持续确立酒店服务标准,提供新产品创新与服务满足宾客不断提高的需求。

希尔顿 (NYSE: HLT) 是国际最具知名度的酒店管理公司之一,在全球104个国家和地区直接管理、特许经营、持有以及租赁逾4,800家酒店与分时度假酒店,超过789,000间客房。