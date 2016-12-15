林德韩国完成对液化空气韩国部分业务收购

该公司完成了对液化空气韩国通用工业和电子气现场制气及液体大宗气体业务的收购

韩国首尔2016年12月15日电 /美通社/ --

收购涵盖10个制气现场，进一步完善了林德韩国现有的制气网络，增强了就近服务新老客户的能力

为林德韩国的发展战略提供有力支持，助其通过现场装置和液化气体业务拓展电子、化工和制造业领域的客户群体

持续投资彰显林德深耕韩国市场的坚定承诺

林德集团成员林德韩国 (Linde Korea) 今日宣布，该公司已完成对液化空气韩国（Air Liquide Korea，以下简称液空韩国）通用工业和电子气现场制气及液体大宗气体业务的收购。收购协议共涉及10个现场，进一步扩大了林德在韩国的运营规模，同时与林德现有产品和服务形成互补之势。而对液体大宗气体业务的收购也契合了林德目前着力于建设液化气体本地供气网络和扩展客户群体的发展战略。此次收购也凸显了林德集团致力于满足电子、化工和制造业客户对工业气体产品需求的业务重心。

林德集团董事会成员兼亚太区首席运营官 Sanjiv Lamba 表示：“我很高兴林德完成了对液空韩国通用工业和电子气现场制气及液体大宗气体业务的收购。此次收购的现场用气相关设施也将强化我们在韩国现有的制气现场网络以及提升用户数量，并进一步支持我们在相关市场发展，尤其是在电子行业。本次收购也是公司在关键区域市场获取长期可持续盈利策略的体现，并成为近期我们在亚洲加强研发投入的有益补充。”

林德东亚区总裁方世文称：“多年来，我们持续投入韩国市场并取得骄人业绩，印证了我们拓展地区业务的决心，也兑现了我们对该国主要客户的服务承诺。我们为三星、LG、乐天化学和 SK 海力士等大型韩国企业提供产品和服务，全力支持其在韩国以及全球各地的增长计划。”

根据协议，林德韩国已完成了对液空韩国通用工业和电子气现场制气及液体大宗气体业务的收购，包括了所涉及运营现场的现场装置、储罐和相关储液设备等。此外，相关的客户合同也已转至林德韩国，而液空韩国员工也将转入林德韩国，继续负责装置运营和客户服务。

林德韩国于1988年在韩国浦项开始运营。过去30年来，公司不断丰富产品和服务组合，业务足迹遍及韩国各地。仅在过去10年间，林德韩国在工业气体生产设施和设备方面的投入已逾3亿欧元，为该国工业发展和经济繁荣做出了贡献。林德韩国在瑞山和器兴均建有生产设施，用于生产高纯工业气体；其入资成立的合资企业 PSG 目前是韩国领先的液态和瓶装工业气体经销商。