重庆丽晶酒店渝厨房主打豪华海鲜自助餐

- 创造全新美食体验

重庆2016年12月15日电 /美通社/ -- 位于重庆丽晶酒店一层的渝厨房将于2016年12月底全新开业，并由拥有多年国际五星级酒店行政总厨经验的高歌先生 (Mr. Ismail Gerger) 主理，开业之初即以豪华丰美的各色海鲜为主轴、结合法式以及东南亚各国的料理方式，为重庆美食爱好者带来舌尖上的盛宴。



渝厨房

渝厨房挑高两层，设计宽敞雅致。陶瓷漆器的点缀将整个重庆的城市印象渲染开来，再搭配上开放式厨房的绝妙设计，让食客们见证美食佳肴的完美诞生。山城景色在落地窗的烘托下更显迷人，这就是渝厨房透过美食与服务，带给美食家的独特重庆饮食文化体验。为餐厅掌勺的行政总厨 -- 高歌先生，厨师生涯遍布土耳其、新加坡、迪拜及中国，曾与法国烹饪界著名的米其林厨师共事。凭着对美食烹饪的激情和特有天赋，高歌先生结合各国及地区的美食文化及食材创造出独树一帜的东南亚及法式烹饪风格。由他主理的渝厨房专注于烹饪精致、新鲜和大厨级的美食，精选东南亚各种纯正原料及重庆本地有机食材，充分发挥其优势，烹饪出精致的美食。食客可按单点菜，亦可享用午间和晚间提供的丰富的自助美食。

渝厨房开业倒计时提前预售豪华海鲜自助午餐及晚餐，邀请美食家们一起体验。豪华自助晚餐推出现烤小牛腿、波士顿龙虾、“蚝”门盛宴 -- 现开鲜活澳大利亚岩蚝、法国吉拉多生蚝、太平洋牡蛎，现场海鲜烧烤，日式寿司及刺身；东南亚美食则有泰式冬阴功海鲜火锅、泰式班兰鸡、香茅虾，新加坡炒辣蟹、叻沙，马来西亚飞饼、拉茶秀；更有精美法式甜点、哈根达斯冰激凌。

渝厨房美食推广季将自开业起持续3个月，是年底亲朋聚会或是公司活动的不二之选。自助餐券火热预售中：自助晚餐328元/位，自助午餐188元/位（购买自助餐券均享买10张得18张的开业礼遇）。



酒店外观

重庆丽晶酒店由国际知名奢华酒店集团 -- 丽晶酒店集团管理，重庆财信集团投资兴建。重庆丽晶酒店位于重庆市江北嘴中央商务区，拥有202间客房，空间舒适宽敞，豪华客房面积从57平方米起，集东方优雅韵味及时尚格调于一身，可眺望嘉陵江及渝中半岛美丽景致。酒店拥有3间餐厅，2间酒吧及设施完善的宴会会议设施，其中丽晶宴会厅可270度尽揽绝美江景。酒店内设商务中心以及顶级商务人士专属的丽晶俱乐部。设备完善的健身中心、SPA以及恒温游泳池，衬着山水之城的美景，打造出城市中的度假绿洲。