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港中旅酒店有限公司荣膺“2016年度最佳酒店管理公司”

2016年12月15日 11:09 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年12月15日电 /美通社/ -- 12月12日，“第十二届国家旅业榜颁奖盛典”权威发布2016年度榜单，港中旅酒店有限公司荣膺“2016年度最佳酒店管理公司”。

“第十二届国家旅业榜颁奖盛典”
“第十二届国家旅业榜颁奖盛典”

 

港中旅酒店有限公司为中国旅游集团公司的全资子公司，旗下拥有“维景国际酒店”、“维景酒店”、“睿景酒店”、“旅居酒店”等四大品牌，并在2015年8月成功实施极具战略意义的走出去策略，收购英国第二大第三方酒店管理公司Kew Green Hotels发行的全部股份，成功进军英国市场。

在持续发展“维景国际酒店”（五星级）及“维景酒店”（四星级）品牌的同时，港中旅酒店有限公司亦在2016年11月29日于香港盛大发布了其“英伦格调轻奢主义”全新酒店品牌——睿景酒店Kew Green Hotels。“睿景酒店”是港中旅酒店有限公司收购英国第二大第三方酒店管理公司Kew Green Hotels后，由中英两国团队共同研发创立的新酒店品牌。睿景酒店致力于打造轻奢风的英伦格调酒店，其灵感源于既温文尔雅又个性十足，内敛矜持又特立独行的英国。通过与世界优秀设计师的跨界合作，睿景将一流的酒店品质与世界尖端时尚完美结合，带给消费者时尚、个性、及高品质的住宿保障。睿景将跨国艺术、潮流、格调引入中国市场，为宾客提供“不止于酒店”的酒店体验，打造“超越酒店”的生活生态圈。

港中旅酒店有限公司品牌公关经理徐沙白领取奖项（左二）
港中旅酒店有限公司品牌公关经理徐沙白领取奖项（左二）

在此次盛典上，港中旅酒店有限公司旗下全新开业酒店 -- 北京维景国际大酒店亦以融汇中西的特色装饰，宾至如归的杰出服务荣获“2016年度最佳城市商务酒店”。

北京维景国际大酒店
北京维景国际大酒店
iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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