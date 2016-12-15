SINCE2017 — 助力亚洲无纺布市场高速增长

SINCE2017（第十七届上海国际非织造材料展览会）将扩容35%，引领亚洲无纺布行业发展

上海2016年12月15日电 /美通社/ -- 作为亚洲最大、最专业的非织造材料、技术及设备展览会，每两年举办一次的SINCE已然成为亚洲无纺布市场的风向标，同时也是全球无纺布领域的重要盛会之一。2017年11月8-10日，第十七届上海国际非织造材料展览会（SINCE）将于上海世博展览馆盛大开幕。伴随着亚洲无纺布市场的持续高速增长，SINCE 2017展会规模将较上一届扩容35%，预计将有来自全球25个国家及地区的近450家企业盛装出席。本次展会无疑将成为亚洲地区关于非织造材料的原材料、研发、生产及深加工技术解决方案的行业盛会。

引领亚洲无纺布行业发展 中外品牌荟萃

近年来，随着亚洲地区公民对于卫生及医疗意识的提高、经济收入水平的提高、以及制造业水平的提高，使得非织造材料在亚洲市场呈现供需两旺的局面，市场持续高速发展。同时也激发非织造材料领域的技术进步和创新不断涌现。以中国为例，中国是亚洲最大的无纺布生产国，中国的年产量约占亚洲的三分之二；同时，中国也是亚洲最大的非织造材料消费国。同时在各垂直细分市场，包括卫生、医疗、汽车、过滤、农业和土工材料等领域都显示了非织造材料应用市场的巨大潜力。

2017年SINCE展会伴随行业发展，其规模将创历史新高，34,000平米展示面积覆盖非织造原材料、非织造材料生产设备、辅助设备、非织造材料卷材以及后续深加工产品及深加工设备。诸多国际领先品牌如：NITTO、DILO、BIRLA CELLULOSE、ANDRITZ、NIPPON NOZZLE、ENKA、NORDSON、OERLIKON、EDELMANN、H.B FULLER、GP CELLULOSE、TORAY、WEYERHAEUSER、REIFENHAUSER、BERRY PLASTICS、PAIHO、GROZ-BECKERT、TRUTZSCHLER、LENZING；国内品牌如北京大源非织造有限公司、常熟市飞龙无纺机械有限公司、佛山市南海必得福无纺布有限公司、广东一洲无纺布实业有限公司、欣龙控股（集团）股份有限公司、杭州诺邦无纺股份有限公司、杭州萧山凤凰纺织有限公司、俊富集团、康那香企业股份有限公司、建亚保达（厦门）卫生器材有限公司、南六企业股份有限公司、厦门延江工贸有限公司等都将携其最新的产品和解决方案亮相本次展会。

最专业的同期活动 紧跟行业发展

围绕非织造材料未来几年的技术应用发展趋势，SINCE2017携全球非织造材料领域协会、资深媒体和专家，共同打造集展览、高峰会议、技术交流会于一体的多层面立体化的行业饕餮盛宴。作为展览会的卫星活动，同期高峰论坛将围绕行业走势、市场分析展开；而同期的技术交流会则将重点分别聚焦于非织造材料在卫生、医疗、汽车、以及过滤领域的技术创新及应用。届时，SINCE2017将作为诸多活动的一个有机整体，为亚洲无纺布领域的供求各方提供一个全方位、更多技术交流机会、更多市场推广机会、更多商贸机会的平台。