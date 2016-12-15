春雨医生设奖学金 20北大医学生获奖

北京2016年12月15日电 /美通社/ -- 近日，北大医学部举行了2015-2016学年度学生先进集体、优秀个人表彰大会。移动医疗领跑企业春雨医生作为奖学金捐赠方代表，见证了北大医学人的荣耀与进步。



颁奖现场

北京大学原党委书记、原北京医科大学党委书记、校长王德炳，北京大学党委副书记敖英芳，北京大学医学部主任詹启敏，北京大学医学部党委书记刘玉村等参加了表彰大会。刘玉村叮嘱学生们，应常怀感恩之心，感恩领导、校友、企业家、社会活动家们对学校和学生的支持和鼓励。

大会现场，春雨医生联合创始人、首席运营官李光辉先生为获得“春雨奖学金”的20位北大医学部优秀学生进行了颁奖。春雨医生自去年开始在北大医学部本科和研究生设立奖学金，以实际行动支持未来领域人才的培养和教育。

近年来，移动互联网技术发展迅猛，移动医疗企业在我国医药卫生体制改革中充当着先锋主力军的作用。春雨医生不仅利用移动互联网技将现有医疗资源利用率最大化，还同时关注着未来医疗人才的培养与发展。北大医学部相关负责人曾对此表示，春雨在北大医学部设立“春雨奖学金”，不仅对广大在校学生是个福音，让同学们更多地关注第一线的移动医疗和健康产业发展，也是对广大尚在创业过程中的移动医疗企业也是一种示范。