前程无忧举办2016 HR之夜颁奖典礼

让人力资源管理移动起来
上海2016年12月15电 /美通社/ -- 中国领先的人力资源服务商前程无忧(NASDAQ: JOBS) “2016 HR星光之夜 -- 中国典范雇主颁奖典礼”日前在上海隆重举行。300多位人力资源高管济济一堂。颁奖典礼不仅对135家中国人力资源管理的典范企业予以表彰，颁出战略、培训、招聘与保留、校园人才战略、新锐雇主等单项奖。同时，颁奖当天业界人士分别围绕“告别‘摩登时代’，中国人才真的很贵吗？”和“从决策者演变为助推者，‘互联网+’环境下的员工培训究竟怎么玩？”的议题进行了高峰论坛。
“中国典范雇主”（http://hrawards.51job.com/），评选着重评价企业的人才管理质量，是目前国内领先的人力资源管理领域的选拔，参选的企业必须提供包括雇员结构、招聘、培训、绩效薪酬和雇主品牌建设等150多个的数据和信息，同时提交具体案例，评选采取邀请参选的方式进行。本届评选以“移动的人力资源管理”为主题，135家领先雇主榜上有名，当选的典范企业中上市公司82家，非上市的跨国公司39家，民营企业和国有企业各为7家，评选出在移动互联网、云平台和社交化的时代大潮下，灵活管理和培养人才，致力于与员工合作，提升人力资源对企业战略的价值贡献的卓越企业，并探讨当下经济环境中能够使企业应对变化和持续发展的最优人才策略。
来自安东石油、东软集团、海航集团、赫基国际集团、康明斯、施耐德电气、思科中国、招商信诺、天合光能等企业的高管们积极参与讨论，分别发表了自己的观点，共同探讨移动互联网、云平台和社交化的时代大潮下的人才管理：包括中国人才是否太贵，员工薪酬上升太快还是性价比不高，企业的投入与培训成效如何平衡、在现有组织结构转型下员工职业发展路径如何创新等等。
康明斯东亚区人力资源总监李菁先生表示，“对员工，不仅是投入，更是投资。中国国民收入偏低且尚有增长空间。‘创新’会促使新的机会，未来更多的是综合型工资，包括：员工的健康保障、内容补偿性、满足社会活动需求等等。”
海航集团人力资源部副总经理王玮先生表示，“中国企业员工工资增长备受压力，作为企业要找到增量，提升人事使用率。甄别员工的价值，建立模型，通过大数据的应用量化人员能力。事业留人，对员工进行职业规划，使人员存量提升。”
施耐德电气人力资源副总裁张翼先生表示，“员工需求为主。企业提供导师平台。减少组织层级，提高组织效率。以员工为核心，培训从线下向线上转变；推行非填鸭式的碎片化培训，员工可自主选择。”
晚宴现场，前程无忧CEO甄荣辉先生对2016中国人才市场进行回顾与前瞻，他表示：“2016全球经济仍然增长乏力，中国经济也面临一个结构转型，多数行业深受移动互联网的影响。然而，我们高兴得看到包括博世中国、蔻驰等在内的135家中国人力资源典范企业，在人才投入和管理方面仍然表现出色。不仅关注企业的人力资源管理与移动技术的关联、员工发展和员工关系与社交平台的关联、企业的组织变革和人才战略对企业战略的支持，还不断帮助员工实现自我管理、技能提高和敬业度，期望通过多种方式成就雇员使企业获得成功。同时，进一步提升了人力资源管理在企业中的战略价值贡献，人力资源管理不断的专业化和信息化发展，最大程度地体现了人力资源的效能和企业对员工的服务。”
凭借出色的人才战略、卓有成效的人才吸引和保留计划、积极的员工发展和培养，前瞻的绩效和薪酬制度，以及在企业文化的积极举措。典范雇主的实践正在成为其他中国企业的示范，帮助影响到更多的企业提升人力资源管理的战略地位，创新人力资源管理的方式和技术，全面提高员工的职业技能和职业道德，通过人力资源管理强大企业的竞争力。
2016 中国典范雇主单项奖榜单：
人力资源战略典范
Bosch China 博世中国
Cisco China 思科中国
HNA Group 海航集团
Roche Diagnostics 罗氏诊断
SAIC-GM 上汽通用汽车
TUV 南德意志大中华集团
百胜中国
碧桂园集团
万达集团
新希望集团
中国民生银行
中粮可口可乐
招聘战略典范
AkzoNobel 阿克苏诺贝尔
AstraZeneca 阿斯利康（中国）
Cummins 康明斯
GE 通用电气
Michelin China 米其林中国
KONE 通力电梯
Neusoft 东软集团
Nissan 东风日产
OSRAM 欧司朗
Pearson 培生中国
SGS 通标标准技术服务
Starbucks 星巴克中国
交通银行
海康威视
上海家化
企业培训典范
AB InBev 百威英博
Air Liquide液化空气中国
Continental 大陆集团
DEKRA集团
Inspur 浪潮集团
MAHLE 马勒中国
MSI 三井住友海上（中国）
Pirelli 倍耐力
Sandvik 山特维克
SAP 思爱普
SEPHORA 丝芙兰
Valspar 威士伯
Voith China 福伊特中国
Wacker Chemicals 瓦克化学
赫基国际集团
员工发展典范
A.O.史密斯
Beijing Hyundai 北京现代
BMW Brilliance 华晨宝马
Brose China 博泽中国
Colgate 高露洁棕榄（中国）
FedEx 联邦快递中国
Ford China 福特中国
GHAC 广汽本田
Henkel 汉高
Marvell 美满电子
Metro 麦德龙
Mondelez 亿滋中国
Pactera 文思海辉
长虹集团
药明康德
校园人才战略典范
3M
CJLR 奇瑞捷豹路虎
GTMC 广汽丰田
Hilton Worldwide 希尔顿全球
MaryKay 玫琳凯
Texas Instruments 德州仪器
阿里巴巴
百度
广发银行
上海联通
腾讯
易居营销
中国广核集团
中国平安
组织发展策略典范
AIA China 友邦中国
ANTON 安东石油
CSVW 上汽大众
Daikin 大金空调
Red Bull 红牛
Reed Exhibitions 励展博览集团
Richemont 历峰中国
Rockwell罗克韦尔自动化
Watsons China 屈臣氏中国
东北证券
鄂尔多斯集团
方太集团
研祥集团
中国信保
企业社会责任典范
Beiersdorf 拜尔斯道夫中国区
Bertelsmann 贝塔斯曼
Bloomberg 彭博
Danone 达能
Ferrero 费列罗中国
GAP中国
INDITEX
MANN+HUMMEL 曼胡默尔
ROCHE 罗氏制药
Uniqlo 优衣库
TUV Rheinland 莱茵技术
Xylem China 赛莱默（中国）
大华股份
宜家家居
员工关怀策略典范
Amway 安利
ANDRITZ 安德里茨（中国）
BASF 巴斯夫
Boston Scientific 波士顿科学
DBS 星展银行
Flex 伟创力
HSBC 汇丰软件
Marriott 万豪国际集团
NU SKIN 如新
Schneider Electric 施耐德电气
Shimao Group 世茂集团
Sony (China) 索尼（中国）
The Linde Group 林德集团
Wartsila 瓦锡兰
麦格纳中国
HR管理团队典范
Bayer China 拜耳中国
BP 中国
Cigna & CMB 招商信诺
Coach 蔻驰
DELPHI 德尔福
Intertek 天祥集团
Kimberly-Clark 金佰利
Microsoft 微软
Schaeffler 舍弗勒大中华区
Tenneco China 天纳克中国
UOB 大华银行
上海国际机场
塔塔咨询服务
网易
中国五矿
2016新锐雇主
Yuneec 昊翔科技
国双
车享网
天合光能
唯品会
微鲸科技
关于前程无忧
“前程无忧”(NASDAQ: JOBS) 是中国具有广泛影响力的人力资源服务供应商，在美国上市的中国人力资源服务企业。它运用了网络媒体及先进的移动端信息技术，加上经验丰富的专业顾问队伍，提供包括招聘猎头、培训测评和人事外包在内的全方位专业人力资源服务，现在全国25个城市设有服务机构，是国内领先的专业人力资源服务机构。
媒体联系：
021 6160 1888-7151
nathan.zhang@51job.com
图片- http://photos.prnasia.com/prnh/20161215/0861613602-a
图片- http://photos.prnasia.com/prnh/20161215/0861613602-b
图片- http://photos.prnasia.com/prnh/20161215/0861613602-c