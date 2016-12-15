前程无忧举办2016 HR之夜颁奖典礼

让人力资源管理移动起来

上海2016年12月15电 /美通社/ -- 中国领先的人力资源服务商前程无忧(NASDAQ: JOBS) “2016 HR星光之夜 -- 中国典范雇主颁奖典礼”日前在上海隆重举行。300多位人力资源高管济济一堂。颁奖典礼不仅对135家中国人力资源管理的典范企业予以表彰，颁出战略、培训、招聘与保留、校园人才战略、新锐雇主等单项奖。同时，颁奖当天业界人士分别围绕“告别‘摩登时代’，中国人才真的很贵吗？”和“从决策者演变为助推者，‘互联网+’环境下的员工培训究竟怎么玩？”的议题进行了高峰论坛。



2016 HR星光之夜 -- 中国典范雇主颁奖典礼现场

“中国典范雇主 ” （http://hrawards.51job.com/），评选着重评价企业的人才管理质量，是目前国内领先的人力资源管理领域的选拔，参选的企业必须提供包括雇员结构、招聘、培训、绩效薪酬和雇主品牌建设等150多个的数据和信息，同时提交具体案例，评选采取邀请参选的方式进行。本届评选以 “移动的人力资源管理” 为主题，135家领先雇主榜上有名，当选的典范企业中上市公司82家，非上市的跨国公司39家，民营企业和国有企业各为7家，评选出在移动互联网、云平台和社交化的时代大潮下，灵活管理和培养人才，致力于与员工合作，提升人力资源对企业战略的价值贡献的卓越企业，并探讨当下经济环境中能够使企业应对变化和持续发展的最优人才策略。



2016 HR星光之夜 -- 中国典范雇主颁奖典礼现场

来自安东石油、东软集团、海航集团、赫基国际集团、康明斯、施耐德电气、思科中国、招商信诺、天合光能等企业的高管们积极参与讨论，分别发表了自己的观点，共同探讨移动互联网、云平台和社交化的时代大潮下的人才管理：包括中国人才是否太贵，员工薪酬上升太快还是性价比不高，企业的投入与培训成效如何平衡、在现有组织结构转型下员工职业发展路径如何创新等等。

康明斯东亚区人力资源总监李菁先生表示，“对员工，不仅是投入，更是投资。中国国民收入偏低且尚有增长空间。‘创新’会促使新的机会，未来更多的是综合型工资，包括：员工的健康保障、内容补偿性、满足社会活动需求等等。”

海航集团人力资源部副总经理王玮先生表示，“中国企业员工工资增长备受压力，作为企业要找到增量，提升人事使用率。甄别员工的价值，建立模型，通过大数据的应用量化人员能力。事业留人，对员工进行职业规划，使人员存量提升。”

施耐德电气人力资源副总裁张翼先生表示，“员工需求为主。企业提供导师平台。减少组织层级，提高组织效率。以员工为核心，培训从线下向线上转变；推行非填鸭式的碎片化培训，员工可自主选择。”

晚宴现场，前程无忧CEO甄荣辉先生对2016中国人才市场进行回顾与前瞻，他表示：“2016全球经济仍然增长乏力，中国经济也面临一个结构转型，多数行业深受移动互联网的影响。然而，我们高兴得看到包括博世中国、蔻驰等在内的135家中国人力资源典范企业，在人才投入和管理方面仍然表现出色。不仅关注企业的人力资源管理与移动技术的关联、员工发展和员工关系与社交平台的关联、企业的组织变革和人才战略对企业战略的支持，还不断帮助员工实现自我管理、技能提高和敬业度，期望通过多种方式成就雇员使企业获得成功。同时，进一步提升了人力资源管理在企业中的战略价值贡献，人力资源管理不断的专业化和信息化发展，最大程度地体现了人力资源的效能和企业对员工的服务。”



2016 HR星光之夜 -- 中国典范雇主颁奖典礼现场

凭借出色的人才战略、卓有成效的人才吸引和保留计划、积极的员工发展和培养，前瞻的绩效和薪酬制度，以及在企业文化的积极举措。典范雇主的实践正在成为其他中国企业的示范，帮助影响到更多的企业提升人力资源管理的战略地位，创新人力资源管理的方式和技术，全面提高员工的职业技能和职业道德，通过人力资源管理强大企业的竞争力。

2016 中国典范雇主单项奖榜单：

人力资源战略典范

Bosch China 博世中国

Cisco China 思科中国

HNA Group 海航集团

Roche Diagnostics 罗氏诊断

SAIC-GM 上汽通用汽车

TUV 南德意志大中华集团

百胜中国

碧桂园集团

万达集团

新希望集团

中国民生银行

中粮可口可乐

招聘战略典范

AkzoNobel 阿克苏诺贝尔

AstraZeneca 阿斯利康（中国）

Cummins 康明斯

GE 通用电气

Michelin China 米其林中国

KONE 通力电梯

Neusoft 东软集团

Nissan 东风日产

OSRAM 欧司朗

Pearson 培生中国

SGS 通标标准技术服务

Starbucks 星巴克中国

交通银行

海康威视

上海家化

企业培训典范

AB InBev 百威英博

Air Liquide液化空气中国

Continental 大陆集团

DEKRA集团

Inspur 浪潮集团

MAHLE 马勒中国

MSI 三井住友海上（中国）

Pirelli 倍耐力

Sandvik 山特维克

SAP 思爱普

SEPHORA 丝芙兰

Valspar 威士伯

Voith China 福伊特中国

Wacker Chemicals 瓦克化学

赫基国际集团

员工发展典范

A.O.史密斯

Beijing Hyundai 北京现代

BMW Brilliance 华晨宝马

Brose China 博泽中国

Colgate 高露洁棕榄（中国）

FedEx 联邦快递中国

Ford China 福特中国

GHAC 广汽本田

Henkel 汉高

Marvell 美满电子

Metro 麦德龙

Mondelez 亿滋中国

Pactera 文思海辉

长虹集团

药明康德

校园人才战略典范

3M

CJLR 奇瑞捷豹路虎

GTMC 广汽丰田

Hilton Worldwide 希尔顿全球

MaryKay 玫琳凯

Texas Instruments 德州仪器

阿里巴巴

百度

广发银行

上海联通

腾讯

易居营销

中国广核集团

中国平安

组织发展策略典范

AIA China 友邦中国

ANTON 安东石油

CSVW 上汽大众

Daikin 大金空调

Red Bull 红牛

Reed Exhibitions 励展博览集团

Richemont 历峰中国

Rockwell罗克韦尔自动化

Watsons China 屈臣氏中国

东北证券

鄂尔多斯集团

方太集团

研祥集团

中国信保

企业社会责任典范

Beiersdorf 拜尔斯道夫中国区

Bertelsmann 贝塔斯曼

Bloomberg 彭博

Danone 达能

Ferrero 费列罗中国

GAP中国

INDITEX

MANN+HUMMEL 曼胡默尔

ROCHE 罗氏制药

Uniqlo 优衣库

TUV Rheinland 莱茵技术

Xylem China 赛莱默（中国）

大华股份

宜家家居

员工关怀策略典范

Amway 安利

ANDRITZ 安德里茨（中国）

BASF 巴斯夫

Boston Scientific 波士顿科学

DBS 星展银行

Flex 伟创力

HSBC 汇丰软件

Marriott 万豪国际集团

NU SKIN 如新

Schneider Electric 施耐德电气

Shimao Group 世茂集团

Sony (China) 索尼（中国）

The Linde Group 林德集团

Wartsila 瓦锡兰

麦格纳中国

HR管理团队典范

Bayer China 拜耳中国

BP 中国

Cigna & CMB 招商信诺

Coach 蔻驰

DELPHI 德尔福

Intertek 天祥集团

Kimberly-Clark 金佰利

Microsoft 微软

Schaeffler 舍弗勒大中华区

Tenneco China 天纳克中国

UOB 大华银行

上海国际机场

塔塔咨询服务

网易

中国五矿

2016新锐雇主

Yuneec 昊翔科技

国双

车享网

天合光能

唯品会

微鲸科技

关于前程无忧

“前程无忧”(NASDAQ: JOBS) 是中国具有广泛影响力的人力资源服务供应商，在美国上市的中国人力资源服务企业。它运用了网络媒体及先进的移动端信息技术，加上经验丰富的专业顾问队伍，提供包括招聘猎头、培训测评和人事外包在内的全方位专业人力资源服务，现在全国25个城市设有服务机构，是国内领先的专业人力资源服务机构。

媒体联系：

021 6160 1888-7151

nathan.zhang@51job.com

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