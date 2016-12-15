2017年宝宝哺喂用品排行榜 妈妈口碑之选

南京2016年12月15日电 /美通社/ -- 2016年育儿网橙品清单妈妈口碑之选，选出了十款获得票数最多的宝宝哺喂用品，这十款哺喂用品，可都是过来人所推荐的好货，新妈们赶快收着吧。



育儿网橙品清单妈妈口碑之选宝宝哺喂用品榜单揭晓

哺喂用品是宝宝成长过程中必不可少的用品，它帮助宝宝进食各式各样的食物。选择合适的哺喂用品，才能使宝宝愉快接受而不排斥。奶瓶、学饮杯、小餐具，这些哺喂用品到底该买哪些？



2017年宝宝哺喂用品排行榜前三名产品

Top1

Pigeon/贝亲自然实感宽口径玻璃奶瓶

Pigeon/贝亲 规格：240ml

关键词：材质安全、宽口径设计、更易清洗、防胀气



妈妈评价：

奶瓶很不错，玻璃的用着放心，大小也比较适中，可以放在暖奶器里用，对于瓶喂的妈妈来说，很适用。

Top2 PHILIPS AVENT/飞利浦新安怡自然系列玻璃奶瓶

PHILIPS AVENT/飞利浦新安怡 规格：240ml

关键词：花瓣式奶嘴、设计简约、进口玻璃



妈妈评价：

这款奶瓶采用高品质安全玻璃制成，且硅胶质地的奶嘴不含双酚A，材质更安心。同时奶嘴更是升级为亲柔型和质柔型奶嘴，专为宝宝不同成长阶段的需求而设计。两款奶嘴均是模仿妈妈胸型设计，能很好避免在交替喂养期间所产生的乳头混淆。更有防胀气系统有效避免涨奶现象。

Top3 IVORY/爱得利ppsu带柄自动宽口径奶瓶

IVORY/爱得利 规格：240ml

关键词：易握把柄、自动吸管、易清洗、耐高温

妈妈评价：

自己买了爱得利奶瓶使用一段时间后，感觉还不错，奶渣很容易清洗，奶瓶的透明度不错，有手柄和吸管，婴儿可以自己拿着。另外，爱得利奶瓶的价格并不贵，它是一款性价比较高的产品。

Top4 Richell/利其尔透透杯系列-吸管型

Richell/利其尔 规格：320ml

关键词：安全锁扣、防漏水、造型时尚

妈妈评价：

新型的材质，清透亮丽、轻便易携带。不含双酚A，可高温消毒，更安全。特殊阀门装置，不漏水。宝宝喝水很顺畅，从来不会出现呛到的现象。

Top5 Rikang/日康蕴彩系列学饮杯

Rikang/日康 规格：125ml

关键词：防漏防呛、易握手柄、吸吮顺畅

妈妈评价：

外形好看，颜色很正，奶嘴设计得不错，宝宝很喜欢，用这个喝水，宝宝喝得比较多。

Top6 贝贝鸭阶段式智能BB煲A12K

贝贝鸭 规格：1.3L

关键词：环形加热、微电脑控制面板、双层隔热

妈妈评价：

有了它妈妈再也不用为宝宝辅食烦恼，只需轻轻一按，方便简单，省时省力，全智能电脑设计，适合不同年龄的宝宝。

Top7 NUK耐高温宽口彩色玻璃奶瓶

NUK 规格：240ml

关键词：仿真奶嘴、防胀气系统、加密防漏

妈妈评价：

一直是NUK忠粉，很喜欢NUK奶瓶奶嘴的独特设计，特别是我成为背奶族时，宝宝因为一直母乳对使用奶瓶很抗拒，换了好几个品牌，NUK让我家宝宝顺利过渡。

Top8 bobo/乐儿宝PPSU宽口径婴儿奶瓶

bobo/乐儿宝 规格：300ml

关键词：进口ppsu材质、减震手柄、自动吸管

妈妈评价：

这个bobo奶瓶材质是ppsu的，能耐超高温和超低温，颜色是天然茶色，外形很漂亮，容量也够大，奶嘴设计的很合理，是三孔出奶的，倒过来也不会漏奶，我很喜欢。

Top9 GL/格朗BB煲YY-2

GL/格朗 规格：1L

关键词：三档选择、操作简单、陶瓷内胆

妈妈评价：

对于独自带孩子的宝妈，用这款BB煲给宝宝煲汤很方便，关键是煲出来的汤香气扑鼻，营养不流失，色泽很诱人，可谓是一举两得。

Top10 Dr. Brown's Natural Flow/布朗博士PP宽口婴儿奶瓶

Dr. Brown's Natural Flow/布朗博士 规格：120ml

关键词：宽口径、轻便耐摔、防胀气专利

妈妈评价：

专门设计的排气导管，不吐奶，不呛奶，奶水并不是从导管中进入宝宝嘴里，而是从奶嘴直接吸入，非常棒，宝宝一直在用。

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