展讯携手Condor为北非用户提供高性能LTE智能手机解决方案

上海2016年12月15日电 /美通社/ -- 展讯通信（以下简称“展讯”），作为中国领先的2G、3G 和4G无线通信终端的核心芯片供应商之一，今日宣布其LTE芯片平台SC9832被阿尔及利亚手机品牌Condor采用，双方携手为北非用户提供高性能的LTE智能手机解决方案。



展讯携手Condor为北非用户提供高性能LTE智能手机解决方案

本次推出的Condor LTE智能手机分为标准版及高配版，两款手机均搭载展讯28纳米四核五模（TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/HSPA(+) /GSM/GPRS）LTE芯片平台SC9832，内置1.3GHz ARM Cortex-A7处理器，预装Andriod 6.0操作系统，支持4G双卡双待。其中标准版智能手机采用5英寸FWVGA屏幕，配备1GB运行内存及8GB存储内存。高配版智能手机采用5英寸HD屏幕，配备2GB运行内存、16GB存储内存以及4000毫安大容量电池，支持指纹识别，可为用户提供更高性能的4G智能体验。

Condor电子是阿尔及利亚最大的家电及IT电子产品制造企业，其当地市场占有率超过35%，系列产品备受好评，是阿尔及利亚本土最具影响力的民族品牌之一。

“我们感到十分荣幸与Condor携手，为北非用户提供高性价比的LTE智能手机。”展讯董事长兼CEO李力游博士表示，“自展讯进入北非市场以来，已实现了200万部终端产品的出货，本次与Condor的合作标志着展讯成功布局北非LTE市场。未来，双方将协同创新，持续为北非用户提供优质的LTE产品与服务。”