智原55纳米eFlash解决方案推动MCU ASIC技术演进

台湾新竹2016年12月15日电 /美通社/ -- ASIC 设计服务暨 IP 研发销售厂商智原科技 (Faraday Technology Corporation，TWSE: 3035) 今日宣布其55纳米 eFlash ASIC 解决方案已成功导入至多项微控制器 (MCU) 相关应用。为了大幅增进 MCU 效能以及提供更低的功耗与漏电设计，智原的 MCU ASIC 技术路线跳过90纳米，从8吋晶圆0.11微米横跨到12吋晶圆55纳米工艺。目前智原已在多功能事务机 (MFP) 和智能电表等应用，成功获取客户订单。

此55纳米 eFlash ASIC 解决方案包含智原 PowerSlash™ 组件库和内存 IP，内建加速模式 (Turbo Mode) 功能，能在不增加耗能的情况下提升装置效能。智原也提供多种接口 IP 和 Uranus™ SoC 开发平台，实际加快 SoC 芯片开发流程。在 MCU 的市场不断地扩张下，eFlash 解决方案也已经在触控屏幕、自动化工厂、车用电子等领域具体展开运用，而在成本、功耗以及效能的考虑下，也会陆续转换到55纳米工艺平台做开发。

智原科技总经理王国雍表示：“高阶 MCU 需求在全球尤其是大陆地区持续成长，为推动新的技术演进，智原的55纳米 eFlash ASIC 解决方案已准备就绪。此外，我们在联电 eFlash 工艺具有丰富的 ASIC 导入经验，能够充份与联电合作，让制程获得较佳的良率控制。相信藉由此55纳米解决方案，智原能够在较短的时间内与成本优势下协助客户攫取商机。”

关于智原科技

智原科技 (Faraday Technology Corporation, TWSE: 3035) 为专用芯片 (ASIC) 设计服务暨知识产权 (IP) 研发销售领导厂商，总公司位于台湾新竹科学园区，并于美国、日本、欧洲与中国大陆设有研发、营销据点。智原科技主要提供知识产权及专用芯片设计方案等服务项目。重要的 IP 产品包括：I/O、Cell Library、Memory Compiler、ARM-compliant CPUs、DDR 2/3/4、低功耗 DDR 1/2/3、MIPI、V-by-One、MPEG4、H.264、USB 3.X、10/100/1000 Ethernet、Serial ATA、PCI Express、以及可编程 SerDes 等数百个外围数字及混合讯号 IP。更多信息请浏览智原科技网站：www.faraday-tech.com。