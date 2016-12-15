博德维获数千万首笔融资，达晨创投领投，体坛传媒跟投

深圳2016年12月15日电 /美通社/ -- 资本寒冬还未过去，融资拿钱并不容易，但就在今年4月登陆新三板的博德维公司，刚刚获得了一笔数千万的融资并按三板制度要求正在备案中，达晨创投领投，体坛传媒跟投。

公司登陆新三板8个月获得首轮融资，意味着博德维在气膜行业的步伐比别人又领先一步。

今年4月在新三板上市不久，有不少投资企业向博德维投来橄榄枝，“我们也是接触了很多家投资方，最终选择达晨和体坛传媒，是觉得他们和博德维未来的发展方向是一致的。”博德维总裁萧龙谈到。

达晨创投是中国知名的创投企业，12年来，达晨投资的许多企业带动和引领了国内相关新兴领域、新兴产业的蓬勃发展，创造了良好的经济效益和社会效益。毋庸置疑，选中博德维，和达晨的一贯投资风格一致，而达晨对于文化传媒和节能环保行业的专注也让博德维有信心和达晨一起创造气膜行业的新神话。

体坛传媒是国内体育传媒行业的领军者，旗下的《体坛周刊》、《足球周刊》等杂志已经深入人心，其一贯秉持的“体育、健康、生活”的理念，与博德维的定位和发展方向不谋而合，与体坛传媒的合作，会为博德维带来更多更好的传媒资源，帮助博德维进一步扩大品牌认知度，提升影响力。

两家行业顶尖企业同时选择博德维气膜，和当下大热的体育产业有着很大的关系。

自2010年“全民健身”上升为国家战略，把体育产业作为朝阳产业培育扶持，体育产业一年比一年热门，今年更有实质性举措的《全民健身计划（2016-2020）》，明确了要增加体育场地设施供给，到2020年，人均体育场地面积要超过1.8平方米。全国各地区政府也纷纷出台具体实施计划来发展当地体育事业，政策的导向，再加上市场的火热让不少投资方看好气膜体育场馆的市场和前景。

博德维总裁萧龙谈到博德维顺利融资的原因说到：我觉得首先是“气膜+体育”的概念很受追捧，我们拿到融资，和这个市场有关系。但是我们博德维在气膜行业本身的优势，以及我们项目和高管团队受到了资方认可也是重要因素。

博德维在气膜行业的优势不言而喻，仅一项核心专利技术“斜向正交网状钢缆系统”就足以拉开和其他同行的差距，何况博德维的专利技术现已达到一百多项，涵盖了安全、节能、环保、智能等方方面面。可以说，目前博德维的气膜技术代表了全球气膜行业的最高水平。

技术先进、产品优秀已经让博德维在气膜制造领域独领风骚，而2015年博德维成立泡泡体育子公司，进军球馆连锁经营领域，并明确定位于“大众体育生态圈引领者”，则显示了博德维要将这一优势进一步扩大的信心和决心。

“全民健身”时代的到来让气膜技术更加大放异彩，而气膜技术也将推动“全民健身”和大众体育的发展，在这一条路上，博德维无疑走在了前列，如果说有技术和资历傍身的博德维是气膜行业的一只猛虎，那么此次达晨和体坛的注资则是如虎添翼，我们完全有理由期待强强联合的他们为大众体育产业带来新的曙光。

关于达晨创投

深圳达晨创业投资有限公司成立于2000年4月，是第一批按市场化运作设立的内资创业投资机构。公司成立12年来，聚焦于文化传媒、消费服务、现代农业、节能环保四大投资领域，并以其严谨的投资态度、专业的投资理念、卓越的创新精神和优良的投资业绩发展成为中国创投行业名列前茅的企业，被推选为中国投资协会创业投资专业委员会副会长单位、深圳市创业投资同业公会副会长单位、深圳市国际商会副会长单位。

目前，达晨创投管理资金110亿元人民币，投资企业累计近180家，其中27家企业成功IPO，9家企业通过企业并购或回购退出。11年的积累，达晨创投形成了投资就是服务的理念，为被投企业提供个性化的增值服务，帮助其成长发展。达晨创投所投资的许多企业带动和引领了国内与其相关的新兴领域、新兴产业链的蓬勃发展，创造了良好的经济效益和社会效益。

关于体坛传媒

体坛传媒集团股份有限公司是一家以《体坛周报》为旗舰，以体坛网为网络阵地，手机体坛为无线平台，拥有1报10刊的体育传媒巨头，向“体育·健康·生活”领域延伸的多媒体集团。

2008年3月1日，体坛媒体倾力打造的网站体坛网将正式上线。体坛网的目标是成为中国最大的垂直体育门户网站。2009年6月1日“手机体坛”成立，体坛传媒进军新媒体全面提速。2010年6月1日，体坛周报手机客户端上线，体坛传媒向新媒体转型跃上一个新台阶。2011年，体坛周报完成整体改制，成立体坛传媒集团股份有限公司。

关于博德维

总部位于中国深圳，始终以“最优方案、最好服务”的理念为各行各业提供快速、节能、环保的气膜建筑产品。服务于体育、娱乐、工业、物流、环保五大领域。在中国，博德维是唯一一家拥有自主研发中心的气膜企业，并且拥有全球最大的气膜生产基地。以独有专利技术“斜向正交钢网”系统立足行业，被称为第三代气膜技术。在中国首创“防霾洁净型体育馆”，保持世界最大体量气膜建筑的记录。2015年全面进军国际市场，是国内海外项目最多的企业，目前开拓的国际市场包括：俄罗斯、土耳其、美国、马来西亚。更多信息请访问网站：www.chinaairdome.com