打造厦门市民品质生活 山姆会员商店隆重开业

2016年连开三店创纪录 全新步入式冷藏库抢“鲜”亮相
厦门2016年12月15日电 /美通社/ -- 12月15日，全球高端会员制商店山姆会员商店在厦门自贸区迎来正式开业，这第二家落户福建的山姆会员商店，也是山姆2016年在中国开设的第三家新店，前所未有的开店速度显示了山姆在华加速发展的战略。厦门店将延续山姆“会员第一”的理念，以其独有的会员制仓储式经营模式，提供极富新鲜感的购物体验、全球甄选的高品质商品和独特的会员价值，该店引入的全国山姆首个步入式冷藏库将开创生鲜从运输到销售“全程冷链控制”的先河。
独特的会员制模式
山姆会员商店采用独特的会员制模式，提供商业会籍和个人会籍两种选择，分别针对小型商户、公司和企事业单位以及个人和家庭。顾客支付每年260元的会费成为会员后，即可以极具竞争力的价格尊享全球精选的高品质商品。进入中国市场20年来，山姆以其独享全球甄选的商品、卓越的服务、严格的商品质量管理、良好的购物体验，吸引了近180万名会员，70%的中国会员续卡率始终高于全球平均水平，体现了中国消费者对山姆会员制模式的认可。
厦门店是山姆继珠海和天津后，在今年开业的第三家新店，预计2017年还有五家山姆店相继开业。山姆会员商店中国首席运营官文安德（Andrew Miles）表示：“我们非常看好厦门的经济发展态势，相信厦门店将与我们全球销售第四的福州店形成强大的犄角之势，为山姆在该地区未来几年的快速发展奠定坚实的基石。”
全球严格精选单品
山姆标志性的高品质高会员价值的商品深受消费者信赖，通过对产地、供应商的严格筛选，山姆厦门店为会员精选4000多种优质单品，其中包括历来深受会员欢迎的直接进口商品和山姆自有品牌Member’s Mark（会员优品）。利用全球采购资源优势，山姆从超过30个国家的原产地精选而来的直接进口商品，充分满足了近年来会员对进口商品的需求；超过400种的Member’s Mark是山姆与经过严格审核的优质供应商合作的自有品牌，通过减少经销商的中间环节，在保证品质的同时又将会员价值最大化。
全球统一门店配置、设备升级
坐落于厦门长岸路与虎屿路交汇处的山姆厦门店分两层，实施与全球山姆统一的门店配置 -- 总面积约为20,000平方米、近2000个停车位、商场层高达9米、走道宽达3米，会员将在一个宽敞和舒适的购物环境体验山姆。容量更大的美式购物车采用锁后轮设计，使用更安全。
山姆不断将引领业界的设备引入中国。全新步入式冷藏库是山姆在国内首次引进，该120平米、内部温度为12-16度的冷藏库以仓储式架构集中陈列蔬菜和蛋品，商品由收货区直接运输至步入式冷库，集存储和销售为一体的步入式冷藏库比普通冷藏方式更具保鲜效果，提高了产品的新鲜度和品质。同时，门店引进多个与美国相同标准的大型后补式冷柜，与货架直接连接。两项设备实现商品的全程冷链控制，进一步提高食品安全性和商品新鲜度。
山姆厦门店开业期间，将提供众多山姆畅销的商品供会员免费试吃，种类繁多，既有年销售额超过一亿元的澳洲进口牛肉、三文鱼等全程冷链的进口生鲜食品，也有热卖了20年的招牌枣泥核桃蛋糕，以及山姆自创的明星商品Member’s Mark榴莲千层蛋糕等。
山姆还提供“新奇特”商品，如售价为108,800元的五粮液青花瓷封坛酒、售价13,289元的夫人瓷陶瓷餐具。同时，山姆厦门店联合顶级品牌为会员提供绝无仅有的优惠体验，即日起至2017年1月6日，前两位购买宝马车的会员即可得到5000元山姆储值卡。会员也可以3.8万元优惠价购买市场价为4.5万的法国原装进口TIWAL充气帆船，相当于8.4折。
厦门山姆会员更可在www.samsclub.cn和移动端App “山姆会员商店”感受便捷的网上购买体验，并且在开业当日起即可享受生鲜配送服务，会员亦可通过山姆会员商店京东旗舰店随时随地购买全球优质产品。
关于山姆会员商店
山姆会员商店是世界500强企业沃尔玛旗下的高端会员制商店，其名取自零售界传奇人物 -- 沃尔玛创始人山姆·沃尔顿先生。自1983年4月首家商店在美国俄克拉荷马州的米德韦斯特城开业起，山姆店已有超过30年的历史。90年代初，山姆店开始进入国际市场，发展至今在全球已拥有800多家门店，成为全球最大的会员制商店之一，为5000多万个人与商业会员提供优质的购物体验。在中国，第一家山姆会员商店于1996年8月12日落户深圳。目前，山姆已在中国开设了15家商店，分别坐落在北京、上海、深圳、广州、福州、大连、杭州、苏州、武汉、常州、珠海、天津和厦门；它还开发了在线平台www.samsclub.cn、移动端App “山姆会员商店”和山姆会员商店京东旗舰店，为会员的提供更便捷的购买。未来，山姆会员商店将继续扩大在中国的投资和加强全渠道平台的搭建，让更多的中国家庭享受山姆店带来的优质生活。