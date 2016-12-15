打造厦门市民品质生活 山姆会员商店隆重开业

2016年连开三店创纪录 全新步入式冷藏库抢“鲜”亮相

厦门2016年12月15日电 /美通社/ -- 12月15日，全球高端会员制商店山姆会员商店在厦门自贸区迎来正式开业，这第二家落户福建的山姆会员商店，也是山姆2016年在中国开设的第三家新店，前所未有的开店速度显示了山姆在华加速发展的战略。厦门店将延续山姆“会员第一”的理念，以其独有的会员制仓储式经营模式，提供极富新鲜感的购物体验、全球甄选的高品质商品和独特的会员价值，该店引入的全国山姆首个步入式冷藏库将开创生鲜从运输到销售“全程冷链控制”的先河。



山姆会员商店中国首席运营官 文安德（左三）在开业仪式上



山姆会员商店厦门新店正式开业

独特的会员制模式

山姆会员商店采用独特的会员制模式，提供商业会籍和个人会籍两种选择，分别针对小型商户、公司和企事业单位以及个人和家庭。顾客支付每年260元的会费成为会员后，即可以极具竞争力的价格尊享全球精选的高品质商品。进入中国市场20年来，山姆以其独享全球甄选的商品、卓越的服务、严格的商品质量管理、良好的购物体验，吸引了近180万名会员，70%的中国会员续卡率始终高于全球平均水平，体现了中国消费者对山姆会员制模式的认可。



山姆会员商店厦门店生鲜区域开业当天迎来众多会员前来选购高品质食材

厦门店是山姆继珠海和天津后，在今年开业的第三家新店，预计2017年还有五家山姆店相继开业。山姆会员商店中国首席运营官文安德（Andrew Miles）表示：“我们非常看好厦门的经济发展态势，相信厦门店将与我们全球销售第四的福州店形成强大的犄角之势，为山姆在该地区未来几年的快速发展奠定坚实的基石。”

全球严格精选单品

山姆标志性的高品质高会员价值的商品深受消费者信赖，通过对产地、供应商的严格筛选，山姆厦门店为会员精选4000多种优质单品，其中包括历来深受会员欢迎的直接进口商品和山姆自有品牌Member’s Mark（会员优品）。利用全球采购资源优势，山姆从超过30个国家的原产地精选而来的直接进口商品，充分满足了近年来会员对进口商品的需求；超过400种的Member’s Mark是山姆与经过严格审核的优质供应商合作的自有品牌，通过减少经销商的中间环节，在保证品质的同时又将会员价值最大化。

全球统一门店配置、设备升级

坐落于厦门长岸路与虎屿路交汇处的山姆厦门店分两层，实施与全球山姆统一的门店配置 -- 总面积约为20,000平方米、近2000个停车位、商场层高达9米、走道宽达3米，会员将在一个宽敞和舒适的购物环境体验山姆。容量更大的美式购物车采用锁后轮设计，使用更安全。

山姆不断将引领业界的设备引入中国。全新步入式冷藏库是山姆在国内首次引进，该120平米、内部温度为12-16度的冷藏库以仓储式架构集中陈列蔬菜和蛋品，商品由收货区直接运输至步入式冷库，集存储和销售为一体的步入式冷藏库比普通冷藏方式更具保鲜效果，提高了产品的新鲜度和品质。同时，门店引进多个与美国相同标准的大型后补式冷柜，与货架直接连接。两项设备实现商品的全程冷链控制，进一步提高食品安全性和商品新鲜度。

山姆厦门店开业期间，将提供众多山姆畅销的商品供会员免费试吃，种类繁多，既有年销售额超过一亿元的澳洲进口牛肉、三文鱼等全程冷链的进口生鲜食品，也有热卖了20年的招牌枣泥核桃蛋糕，以及山姆自创的明星商品Member’s Mark榴莲千层蛋糕等。

山姆还提供“新奇特”商品，如售价为108,800元的五粮液青花瓷封坛酒、售价13,289元的夫人瓷陶瓷餐具。同时，山姆厦门店联合顶级品牌为会员提供绝无仅有的优惠体验，即日起至2017年1月6日，前两位购买宝马车的会员即可得到5000元山姆储值卡。会员也可以3.8万元优惠价购买市场价为4.5万的法国原装进口TIWAL充气帆船，相当于8.4折。

厦门山姆会员更可在www.samsclub.cn和移动端App “山姆会员商店”感受便捷的网上购买体验，并且在开业当日起即可享受生鲜配送服务，会员亦可通过山姆会员商店京东旗舰店随时随地购买全球优质产品。

关于山姆会员商店

山姆会员商店是世界500强企业沃尔玛旗下的高端会员制商店，其名取自零售界传奇人物 -- 沃尔玛创始人山姆·沃尔顿先生。自1983年4月首家商店在美国俄克拉荷马州的米德韦斯特城开业起，山姆店已有超过30年的历史。90年代初，山姆店开始进入国际市场，发展至今在全球已拥有800多家门店，成为全球最大的会员制商店之一，为5000多万个人与商业会员提供优质的购物体验。在中国，第一家山姆会员商店于1996年8月12日落户深圳。目前，山姆已在中国开设了15家商店，分别坐落在北京、上海、深圳、广州、福州、大连、杭州、苏州、武汉、常州、珠海、天津和厦门；它还开发了在线平台www.samsclub.cn、移动端App “山姆会员商店”和山姆会员商店京东旗舰店，为会员的提供更便捷的购买。未来，山姆会员商店将继续扩大在中国的投资和加强全渠道平台的搭建，让更多的中国家庭享受山姆店带来的优质生活。