孚信科技：“黑科技”令变色衣成真 光致变色技术走进大众生活

天津2016年12月15日电 /美通社/ -- 近日，一条淡雅白色长裙从室内被拿到室外阳光下，裙子马上变成了热情奔放的红色。这个“色彩魔术”其实是中国本土首家光致变色材料专业生产商天津孚信科技与合作伙伴最新研发的幻彩丝成衣所带来的神奇效果。光致变色材料已引起众多服装品牌的关注，成为他们开发新产品的灵感来源。2017年，海澜之家将与孚信科技合作推出夏款变色T恤，引领科技时尚潮流。对普通人来说，把变色衣放进衣橱指日可待。



幻彩丝成衣

事实上，光致变色材料并没有那么高冷，从会变色的衣服，到已经广为人知的变色眼镜，都是由光致变色材料制成，随着光致变色技术广泛进入民用领域，一些曾经在科幻电影里才有的体验将融入人们的日常生活中。

“色彩魔术师”让紫外线“无所遁形”

光致变色材料好比“色彩魔术师”，通俗地说，光致变色材料靠紫外线激发来显色，使得这种看不见、摸不着的光线以颜色变化的方式乖乖“显形”。人们看到的景象就是，当受到阳光或紫外线照射时，光致变色材料会根据光线强弱不同呈现出深浅不同的颜色，当光照停止时，又瞬间恢复到原样。因此，光致变色材料并不只是改变颜色深浅那么单一，还可以实现无色变有色，有色变有色、有色变无色和不可逆等多种效果。



幻彩丝成衣



幻彩丝成衣

幻彩丝成衣就可以在阳光或紫外线照射下从无色变有色，或者从一种颜色变成另一种颜色，颜色深浅反映了当时紫外线的强弱，它的原料来自孚信科技与新乡白鹭化纤集团在今年联合推出的获得国家发明专利的新材料——“七色幻彩丝”。幻彩丝成衣首次公开亮相是在今年的高交会上，高交会有“中国科技第一展”之称，彩丝成衣也是科技感十足，相较于市面上现有的变色服装一般只有印花部分能够变色，它整体都能变色，仿佛使用了科幻电影里的“黑科技”。试穿过变色服装的消费者表示，穿上颜色能改变的衣服，让人感觉与众不同，而且通过衣服颜色能直接看出紫外线的强弱，是非常方便的防晒提醒。

光致变色技术打开无限创意空间

据孚信科技首席科学家孟继本介绍，光致变色技术最初是服务于非民用特殊行业，近年来逐渐应用于纺织、服装、装饰品、化妆品、玩具、防伪、包装等民用领域，技术日渐成熟，也有很多创新空间。

由于光致变色材料有让紫外线可视化的功能，受此启发，孚信科技开发了防晒功能卡，将紫外线强度分为最弱、弱、正常、强、很强五个等级，每个等级对应不同颜色，根据功能卡的变色程度，紫外线强度便一目了然。光致变色材料的紫外线隔绝率超过70%，远远高于防晒霜，非常适合用于制造太阳伞、防晒衣等户外用品，小伙伴们再也不用担心户外活动时受到紫外线伤害了。在商品包装上使用光致变色材料，不但能通过色彩变换让外观效果更有科技感，还能起到防伪作用。目前，孚信科技正与某公司合作开发一款全新的香烟包装，变色效果与防伪功能兼而有之。在设计领域，设计师们一些标新立异的创意也将在光致变色材料的帮助下付诸实现。

放眼全球，光致变色技术一直是相关领域的研究热点。今年召开的第八届光致变色国际会议上，全球专家碰撞出更多有关光致变色材料应用的灵感火花。值得国内消费者了解的是，在光致变色研究和产业化应用的某些方面，我国的科研机构和企业已经走在世界前列。孚信科技作为全球为数不多的拥有阳光变色技术的高科技企业之一，率先实现了产业化应用，产品数量已大大超过国际同行。

当光致变色材料走进寻常百姓家，消费者自然关心商品的安全性和养护问题。孚信科技的工程师提醒大家，光致变色材料的品质优劣主要表现在耐候时长，这类材料及制品应在干燥避光处存放，避免强酸、强碱、自由基环境，避免光源过度照射，购买时应选择可信赖的品牌生产商。