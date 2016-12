威斯汀酒店及度假村宣布石梅湾威斯汀度假酒店盛大开业

海南第3家威斯汀酒店远眺波澜壮阔的南中国海,进一步推进威斯汀品牌在华的发展势头

万宁2016年12月15日电 /美通社/ -- 万豪国际酒店集团(NASDAQ: MAR)旗下的威斯汀酒店及度假村近日在海南宣布石梅湾威斯汀度假酒店正式开业。这是继三亚海棠湾民生威斯汀度假酒店及绿城蓝湾威斯汀度假酒店开业之后,威斯汀酒店及度假村于旅游度假胜地海南岛开设的又一家全新度假酒店,进一步拓展了品牌在度假型目的地领域的蓝图。



石梅湾威斯汀度假酒店外观效果图

“石梅湾威斯汀度假酒店的开业,不仅使威斯汀品牌在大中华区的酒店版图进一步扩大,也很好的证明了在这一发展迅猛的市场中,宾客对于威斯汀品牌的需求不断增强。”威斯汀酒店及度假村全球品牌领导人李博恩(Brian Povinelli)表示,“目前,我们在大中华区的各大门户城市及新兴目的地拥有23家威斯汀酒店及度假酒店,在不久的将来,我们将会在中国开设10家新酒店。”

石梅湾威斯汀度假酒店拥有398间别具一格的客房,其中包括21间套房,每间客房均带有景观阳台,可饱揽青翠繁茂的热带珍稀青皮林或波澜壮丽的海景及迷人的沙滩。此外,20栋别墅也即将在未来的数月中开幕。酒店所有客房均配有享誉世界的天梦之床(Heavenly® Bed)。房间内还设有威斯汀特色的天梦之浴(Heavenly® Bath)、迷你吧、符合人体工学的办公区域、43寸纯平液晶电视及免费高速网络等设施。

“石梅湾威斯汀度假酒店位于石梅湾旅游度假区的核心地带,”酒店总经理黄建平先生表示,“酒店沿沙滩边而建,宾客在假期中可尽情领略海南岛迷人魅力的同时,亦可恣享远离都市喧嚣的焕活新生体验。酒店将为宾客提供威斯汀品牌特色的健康设施与服务体验,令宾客在离开时比抵达前的感觉更好。”

石梅湾威斯汀度假酒店拥有多个风格各异的餐饮场所,提供丰富多样的环球美味及威斯汀特色的活力食品菜单(SuperFoodsRxTM)选择。宾客可于知味标帜餐厅欣赏海天一色的壮阔海景,同时畅享酒店的特色创意菜肴;品味餐厅提供一应俱全的中国各地特色美食,如南北特色粉面、精致淮阳风味、香辣川湘菜肴及丰盛的海鲜自助火锅等。设有多间专属私人包厢的中国元素中餐厅以主厨精心烹制的粤菜、当地菜肴及海鲜为特色,尤为值得一试。海岸线烧烤餐厅奉上可口诱人的日韩铁板烧和新鲜味美的海鲜烧烤,搭配清凉的手工精酿啤酒。伴着悠扬的海滩风情音乐,在汀 · 大堂吧,宾客可品尝到采用当地新鲜食材,手工调制的品牌特色鸡尾酒 -- 威斯汀鲜调。星空吧则为宾客提供更为专属的私密空间,与密友一同眺望海景,细品一口经典鸡尾酒或精选特酿威士忌。

旅途中的健身爱好者也可通过酒店的威斯汀健身中心,或参加威斯汀健康跑(RunWESTINTM),沿着青皮林林荫小径及酒店绿道,让宾客在旅行中也能随时保持健康体魄。另外,为了能让旅行者们轻装出行,威斯汀酒店与新百伦(New Balance)携手为宾客提供跑步鞋和运动装租借计划。酒店亦拥有丰富多彩的娱乐休闲设施及项目,如:2个户外网球场,3个泳池,其中包括一个常温室内泳池;威斯汀天梦水疗中心(Heavenly Spa by WestinTM)及适合私人聚会的聚乐汇。

石梅湾威斯汀度假酒店拥有4000平米的户外草坪及2600多平米的多功能宴会空间,其中包括一间 1,100 平方米的无柱大宴会厅,可满足商务会议、婚礼宴会等各类需求。

酒店位于海南岛东南海岸线,石梅湾旅游度假区六公里长的纯净沙滩上,让宾客能在青翠繁茂的山林与澄澈的南海海水间,安享静谧惬意的时光。兴隆热带植物园、东山岭、加井岛、大洲岛及兴隆隆苑咖啡园等周边闻名遐迩的风景名胜区及美食体验,均在咫步之遥。此外,从酒店出发,约60分钟车程即可到达三亚凤凰国际机场,约90分钟车程到达海口美兰国际机场,20分钟即可抵达万宁高铁站。

石梅湾威斯汀度假酒店现推出开业住房特惠,截止至2017年6月11日,豪华山景房净价人民币888元/晚,包含SPG俱乐部双倍积分、双人自助早餐、穿梭巴士服务、入住期间提供300元餐饮代金券及一次迷你吧畅饮等。

更多详情,请访问 www.westin.com/shimeibay。

关于威斯汀酒店及度假村

威斯汀酒店及度假村十年多来一直是健康方面以及酒店业内的领导者,通过威斯汀健康体验以求帮助宾客获得舒畅身心、高效工作、活力运动、营养美味、酣然好梦和妙趣玩乐的体验,而这一切都只是为了更精彩的你 - For a Better You™。威斯汀在全球近40个国家和地区拥有200家酒店和度假酒店,宾客可以全身心体验威斯汀特色的天梦之床(Heavenly® Bed), 威斯汀健康跑(RunWESTIN™),与新百伦合作的运动装备租借计划(Westin Gear Lending with New Balance®),美味健康的活力食品(SuperFoodsRx™),革新的工作空间威斯汀交汇点(Tangent)。查询更多信息请登录www.starwoodhotels.com/westin。也可关注威斯汀酒店官方微博@威斯汀Westin。