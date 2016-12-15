腾讯企点聚合行业伙伴力量 助燃企业新型社交生态圈起飞

上海2016年12月15日电 /美通社/ -- 今日，腾讯企点在上海举办“起飞的能量”生态发布会，联合行业专家、知名企业、权威媒体及昆明市、南昌市、 株洲市、湖州市、江门市等政府代表，共同参与“企业新型社交生态圈”的战略发布，打造一个连接企业且有温度的社交平台。腾讯公司副总裁殷宇、腾讯企点副总裁谭毅、腾讯企点副总经理王祥宇、知名财经评论员叶檀、《区块链2.0》作者谭磊等在会上先后作出发言，从“社交”、“企业”以及“生态圈”几大维度，对互联网大环境下如何建立社交化企业生态进行了探讨与诠释。

看见企业未来 从连接新型社交生态圈开始

本次发布会主题可用 "SEE" 概括，即Social Enterprise Ecosystem。"SEE" 既含“看见”、“洞悉”的意思，又对应“社交”、“企业”以及“生态圈”三大关键词英文的首个字母。“社交”的本质是连接，如果企业缺乏互联网社交的能力，就会带来信息交流不通畅，企业与客户互动的碎片化难以拼接，形成信息孤岛、销售机会容易流失等痛点。为此，企业需要利用互联网进行深度的社交，实现连接企业内部、企业与合作伙伴、企业与用户的深度连接，从而创造出共生的新型社交生态圈，实现更有效的资源配置。

腾讯公司副总裁殷宇表示，新型社交生态圈的建立，需要有一个平台，能够提供更强的社交连接功能、更多样化的社交连接渠道、更紧密的社交关系和更有想象力的社交价值挖掘。而腾讯企点的核心能力，就是借助腾讯在开放社交平台的用户规模和连接能力，把企业、合作伙伴以及用户都聚合在一个共生的行业社交生态圈当中，帮助企业拉阔社交维度，增加服务和精度，提升与用户的关系温度。



腾讯公司副总裁殷宇在腾讯企点企业新型社交生态圈发布会上致辞

腾讯企点的核心能力，是借助腾讯在开放社交平台的用户规模和连接能力，打造让消费者全程参与其中的社交关系管理闭环，帮助企业提升客户服务水平、发掘销售机会和确定营销切入点，最终帮助企业拉阔社交维度，增加服务和精度，提升与用户的关系温度。

著名财经评论员叶檀表示，信息经济对于撬动产业的转型有着重要的作用，而SCRM的发展和升级在这个过程中起到了很重要的推动作用，连接对于一个企业来说是非常重要的，企业家要做专业的事情然后精准地对接。

科技助燃升级 企业连接客户将随技术发展而深化

腾讯企点深深了解到企业对互联网社交的需求正在日益提升，企业和消费者的连接方式也在发生巨大的改变，正从传统CRM的“1对N”传播，演变成为“N对N”沟通，这样的改变必然带来用户行为习惯的变迁，企业的CRM工作已经不能满足于单向传播和记录客户信息，而是需要全面升级到以SCRM为主要方式的营销当中。

腾讯企点作为当前主要的SCRM工具，能够为客户所提供的核心价值主要体现在三方面，那就是“打通来源”、“识别客户”、“优化信息”。其中，“打通来源”指的是腾讯企点能够帮助企业有的放矢地在正确的场景下连接“对的客户”，即通过微信、QQ和Web等用户熟悉的平台无缝触达用户实现多通道管理；“识别客户”指的是客户库管理更为智能立体，能够通过意向分类、标签细分、客户轨迹等功能让企业更清楚地对客户进行精准画像；“优化信息”则是指腾讯企点有着对大数据深度梳理和挖掘的能力，能够从碎片化的数据中挖掘到更多的销售机会。

随后，数据挖掘专家谭磊从区块链新技术的角度进行了补充。谭磊认为，企业未来必然面对大数据和区块链的结合，即“大数据会变得区块链化”，以及“区块链会呈大数据化”。他认为，腾讯对大数据的深挖，实质是通过科技助燃企业尽快升级运营能力，更好更深入地发现客户、连接客户。

预见企业未来 企业新型社交生态圈全面启动

发布会上，金吉列大学长网络教育、东北证券、透云科技、大朋VR和小i机器人等知名企业以及高科技公司都有高层列席论坛，与演讲嘉宾一起，对社交生态如何服务于企业，以及企业应该如何利用尖端科技预估未来进行深入讨论。这些企业已经陆续成为腾讯企点的用户，因此对如何利用腾讯企点深挖用户价值、更多维度地连接客户深有体会。讨论嘉宾认为，尽管行业不同，但未来的企业社交生态圈会有一定的共性，就是通过腾讯企点，融合通信管理和沉淀用户数据，“以人为本”来进行数据分析，最终完成从精准社交推广到服务落地、客户库沉淀与高度潜客再次触达的整合闭环。在发布会上，腾讯企点和金吉利大学长网络教育及东北证券签订了战略合作伙伴协议。

发布会最后，腾讯公司副总裁殷宇、腾讯企点副总裁谭毅、腾讯企点副总经理王祥宇、财经评论员叶檀、《区块链2.0》作者谭磊、昆明市人民政府代表高更、南昌市人民政府代表邓之武、株洲市商务局长张国民、南昌市湾里区副区长吴一建、金吉列大学长网络教育总裁王宇光、东北证券总裁何岩俊，共同启动了本次“企业新型社交生态圈”。



腾讯企点携手合作伙伴及与会嘉宾连接企业新型社交生态圈

腾讯企点发布会上宣布，未来将继续深耕于企业SCRM的研究，将“企业新型社交生态圈”不断完善和扩大，致力于为企业建造一个有温度的平台。随后，腾讯企点将在全国范围内开展“企业深度行”活动，走访中国各地企业，深入了解和研究企业的现状，真正做到为企业家的需求去不断升级和研发自己的产品。明年初，腾讯企点将总结具有普遍指导意义的社交经验和案例，通过展览的方式，在全国范围内进行推广介绍，希望能够帮助更多的企业打造更具规模的社交生态圈。