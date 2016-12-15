孟山都股东批准与拜耳合并

创造全球农业领导者的并购之关键进展

预计交易将于2017年年底完成交割

北京2016年12月15日电 /美通社/ -- 孟山都公司（NYSE: MON）在12月13日举行的股东特别会议中宣布，公司股东批准孟山都与拜耳股份有限公司旗下的一家全资子公司合并。根据并购协议，孟山都股东将在并购交割时获得每股128美元的现金。

“我们很高兴得到股东的鼎力支持，”孟山都董事会主席兼首席执行官休·格兰特说，“这是很重要的进展，我们努力整合我们两家互补互足的公司和我们的资源，践行实现未来农业发展的共同愿景。通过整合我们的专业知识和资源来推动这一共同愿景的实现，我们携手能做更多事情，为全球的种植户谋求利益，帮助解决气候变化和粮食短缺等在全球普遍存在的挑战。”

“我们坚信这次合并能帮助解决种植者乃至农业行业目前和未来所面临的越来越艰巨的挑战，此即为我们收购孟山都的动力，”拜耳公司首席执行官沃纳·保曼说，“拜耳和孟山都携手将能够提供客户需要的新的创新解决方案。我们期待完成交易，与孟山都密切合作，确保成功整合。”

根据股东投票的初步统计，约有99%的已投票数赞同合并，占到2016年11月7日特别会议登记日全部已发行股票的75%。孟山都股东还批准了（不具约束力的）关于建议批准向公司提名的高级管理人员支付或应付的与并购相关的特定补偿的提案。关于所有议项的最终投票结果将以公司8-K表提交美国证券交易委员会备案，亦可访问www.monsanto.com/investors获取。

交易需满足常规的交割条件，包括收到规定的监管批准。在孟山都的支持下，拜耳现在已经提交了各种备案文件，包括美国哈特-斯科特-罗迪诺法案（Hart-Scott-Rodino Act）备案文件。预计将于2017年年底完成交割。

备注：

有关拟进行的交易的更多信息请访问，www.advancingtogether.com

拜耳：科技创造美好生活

拜耳作为一家跨国企业，其在生命科学领域的核心竞争力包括医药保健和植保。公司产品和服务致力于造福人民，提高人们的生活质量。同时，拜耳还通过科技创新、业务增长和高盈利能力来创造价值。拜耳致力于可持续发展，认可并接受其作为企业公民的社会责任和道德责任。2015年财政年度，拜耳的员工人数为117,000名，销售额为463亿欧元，资本支出为26亿欧元，研究开发投入为43亿欧元。这些数据包括高科技聚合物材料业务的数据，该业务已于2015年10月6日以Covestro（中文译名：科思创）作为公司名称独立上市。更多信息请见www.bayer.com。

关于孟山都

孟山都公司致力于通过不同的农田解决方案来满足不断增长的世界人口对于食物和营养的需求。我们生产多种主要农作物种子，包括玉米、大豆和棉花等以及果蔬种子，帮助农民生产充足和有营养的食物。我们着重于不断地寻找和开发可持续发展的农业解决方案，帮助农民保护自然资源，通过应用农田和气候数据科学来改善农耕模式，高效使用水和其它重要的自然资源，保护作物降低害虫和病害给作物带来的危害。与此同时，我们通过不同的项目和合作关系，与农民、科研人员、非盈利组织、大学院校和其它机构携手合作，共同面对诸多严峻挑战。欢迎您登陆官方网站www.monsanto.com，www.monsanto.com.cn，discover.monsanto.com和discover.monsanto.com.cn，了解更多关于孟山都公司、可持续发展承诺以及我们两万多名专注于农业发展的孟山都员工。也欢迎您关注孟山都社交媒体官方微信“孟山都公司”，官方微博“孟山都中国”，twitter.com/MonsantoCo和公司博客Beyond the Rows at monsantoblog.com ，或者通过订阅RSS Feed了解公司的最新动态。



前瞻性信息警告声明

本通讯稿中包含的某些声明可能构成了“前瞻性声明”。实际结果可能与前瞻性声明中的这些预计或预测存在重大差异。造成实际结果存在重大差异的因素包括以下：交易时间的不确定；可能合并后在预期的时间内双方无法实现预期的协同效应和运营效率，或者孟山都运营根本无法成功地整合到拜耳运营中；此类整合可能比预料的更加艰难、耗时或耗资；交易后的收入可能没有达到预期要求；运营成本、客户流失和业务中断（包括但不限于难以维系员工、客户、业主或供应商关系）可能超出交易宣布后的预期；孟山都保留某些关键员工；由于交易导致管理层的重心没有放在持续性业务运营上带来的相关风险；交易完成条件可能没有得到满足，或者没法按照预期的条件或在预期时间内获得交易所需的监管审批；双方满足合并时间限制、完成和会计及税务处理的能力；拜耳承担的交易相关债务的影响以及拜耳债务评级的潜在影响；拜耳和孟山都的业务合并效应，包括合并后公司的未来财务状况、运营结果、战略和计划；其他因素详见孟山都向美国证券交易委员会提交的截至2016年8月31日财年的10-K表年度报表以及孟山都在向美国证券交易委员会提交的其它文件，可登录http://www.sec.gov 和孟山都网站www.monsanto.com获取；以及拜耳公开报告中谈及的其它因素，可登录拜耳网站www.bayer.com获取。拜耳和孟山均无义务更新本通讯稿中的信息，除非法律另行规定。温馨提示读者，切勿过分依赖这些前瞻性声明，这些声明仅代表本通讯稿发表之日前的观点。