中国旅业代表赴马拉维考察 中马双方共谋合作发展

上海2016年12月15日电 /美通社/ -- 近日，君萃旅行网与马拉维旅游局共同组织邀请了来自北京、上海、南京三大城市的七家出境旅行社亲赴马拉维考察旅游资源，并与马拉维地接社及酒店代表深入交流，共谋双赢合作发展。本次活动得到了埃塞俄比亚航空公司的鼎力支持。



考察团一行在花园大道合影



考察团一行在马拉维湖滨合影

此次考察行程为期八天，重点覆盖马拉维南部地区，包括首都利隆圭（Lilongwe）、第二大城市布兰太尔（Blantyre）、萨利马湖滨（Salima）、芒博岛（Mumbo Island）、曼戈切（Mangochi）、松巴高原（Zomba Plateau）、Satemwa茶园、马杰提（Majete）野生动物保护区等。

从利隆圭到马拉维湖滨，再到布兰太尔，考察团一行沿路考察酒店，欣赏沿途风光，体验丰富的活动，包括马拉维湖皮划艇、浮潜观赏慈鲷鱼、徒步、观鸟、游泳、茶园品茶、驱车游猎等。同业代表们均被马拉维的美丽风光所震慑。

此次考察活动受到了当地政要及媒体的关注。马拉维总统夫人格特鲁德在布兰太尔宴请了中国旅业代表团。中方代表向格特鲁德汇报了考察行程与体验，表明了在中国市场积极宣传推广马拉维这一新兴目的地的决心。格特鲁德表示，马中建交以来，双方政治互信不断深化，基础设施、经济贸易等领域合作日益密切，人文交流成果丰硕，对马拉维国家发展发挥了重要积极作用。她希望马中两国在旅游业方面也将加强合作，中国的旅行社能将更多的马拉维旅游产品带入中国市场，吸引更多中国游客前往马拉维旅游，形成两国共赢发展的美好局面。

在最后举办的中马旅游社交流会上，中国旅行社代表与马拉维旅游局官员及来自当地地接社、酒店代表在轻松的氛围中沟通交流。中方代表向马方反馈了此次考察行程的意见，马方地接社代表一对一地向中方代表介绍更多的马拉维旅游资源以及各自的旅游产品与公司优势，双方表示行程结束后将进行更多的沟通与合作。

马拉维拥有多样的地貌，九个国家公园和野生动物保护区里栖息着种类繁多的野生动物和丰富多样的鸟类。浩瀚的马拉维湖犹如大海，是非洲第三大湖，占据马拉维国土面积的五分之一。马拉维湖孕育着种类繁多的淡水鱼，品种超过地球上的其他任何水域，其中很多是马拉维湖特有的珍稀品种。马拉维湖的主要亮点在于隐藏在小岛上的精致酒店、迷人的湖滨别墅，温暖、清澈的湖水为游客提供了丰富的深潜、浮潜、皮划艇、帆船、游泳项目。

马拉维不仅是非洲的热情之心，也是一个安全、人民友善的目的地，她与周边较为出名的邻国存在着许多不同之处，她质朴、独特，待人探索。

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