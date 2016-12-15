饭扫光梓潼工厂投产 高端设备技术引领现代产业化发展

成都2016年12月15日电 /美通社/ -- 四川饭扫光食品股份有限公司全资子公司四川福欣食品有限公司于2014年3月落户梓潼县经开区，今年6月中旬公司正式投产运行。通过引进先进的设备和生产技术，该公司在短短半年时间里，已实现4000万产值，带动梓潼就业和经济发展。

先进设备是基础，安全卫生是保障

福欣公司厂区占地130亩，建筑面积6.25万平方米，总投资3.1亿元。安全、卫生标准化盐渍池460口，总容积达40000立方米，蔬菜处理能力强大。此外，公司引进先进的生产技术，现代化自动生产线上，拥有翻浪清洗机、收料输送机、大型切丁机、滚筒筛选机、脱盐清洗机、zB-80型斩断机、流态化速冻装置、高低温冷库机组等现代化设备，是国内先进的蔬菜综合加工生产线。如饭扫光产品的生产线上，产品将依次通过X激光异物检测、自动包装、机器人码垛等流程，最后到达成品库，装车流向市场。



全自动饭扫光生产流水线

微生物技术发酵腌制蔬菜，科技引领发展

目前，公司将梓潼定位为川北地区标志性的川菜产业基地，运用现代微生物技术，将乳酸菌直投式二次发酵生物科技技术运用到蔬菜腌制上，有效地缩短了发酵周期，减少了亚硝酸盐、生物胺等有害物质的产生，提高了产品的营养价值，从源头上保障了食品安全，促进传统产业进行升级换代，改造传统产业。在做大做强川菜产业的同时，一方面推动梓潼现代农业“工厂化”再上新台阶，另一方面与梓潼旅游业“互动融合”，为梓潼三大产业快速发展助力。

从2014年起，四川福欣食品公司先后与西华大学、成都大学开展了“产学研”合作，针对制约四川酱腌菜产业持续稳定健康发展的“瓶颈”问题，进行了长达2年的联合技术攻关，在酱腌菜保脆护色、绿色防腐、蔬菜调味料食品加工等领域取得了技术突破，并形成了具有知识产权的系列技术成果，其成果达到国内领先水平。



原料预处理 盐浸池 发酵罐

让川味飘香世界，带动传统产业的升级转型

目前，公司主要产品有下饭菜“饭扫光”系列、川老汇调味料系列。产品营销网络覆盖全国各大中小城市，远销美国、德国、英国等40多个国家和地区。“让川味香飘世界”的企业愿景正在变为现实。

公司选址梓潼，一方面利用当地优异的自然环境，无污染、高品质的辣椒、生姜等四川泡菜原料近水楼台，通过农企合作，把田间建成工业的“第一车间”，减少中间运输成本，同时又保证了原材料第一时间预处理，为优质产品提供原料保障。另一方面，公司建立健全标准化、科技化、规模化种植加工模式和全面可追溯体系，培养职业化菜农，建立标准化原材料生产基地，实现集约化经营、技术闭环式覆盖，将有力推动梓潼及周边蔬菜产业发展，实现共赢。