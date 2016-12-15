听唐宁讲风控：行业共享 初心不变

北京2016年12月15日电 /美通社/ -- 2016年12月13日，北京宜信致诚信用管理有限公司（简称“致诚信用”）在京举行新品发布会，隆重推出致诚阿福共享平台。来自北京、广州、上海、深圳等地的互联网金融、消费金融、商业银行等逾300家机构共聚一堂，共襄盛举。宜信创始人、CEO唐宁出席活动并发表了“诚信共享、开放共赢”的主题演讲。

致诚阿福共享平台是致诚信用在开放宜信真实、全量数据的基础上，携手互联网金融、消费金融、小额信贷等行业众多机构，以降低行业欺诈和多头负债的信贷风险为目标，联合打造的数据及金融科技共享平台，助力提升行业整体风控能力及水平，推动行业健康发展。

网贷行业预判：三大主要风险

唐宁在发言中提到，“从2006年到2016年十年时间，在行业同仁的共同努力下，普惠金融已经发展成为了中国金融体系的重要组成部分，可以说我们创造了一个奇迹。与此同时，行业也经历了一些风雨，存在三大主要的风险点。”

第一， 平台的道德风险。随着行业监管细则地不断落地、有章可循，平台的道德风险得到了很好的防范。通过分割出借人、借款人的资金跟平台的资金，借款人的身份得到了清晰的确认，资金流转在银行类金融机构体系中得以实现，过往的平台跑路、虚构借款人等风险得到了有效的控制。

第二，借款人的信用风险。这里包括欺诈风险和借款人的还款风险。随着平台的道德风险得到有效解决，信用风险、多头负债成为了行业面临的主要风险点。这些风险直到今天仍在不断累积，由于缺少信息数据的互联互通与共享，多头负债愈演愈烈，如果没有及时得到防控，很可能会演化成一个行业的系统性风险。

第三，资金端风险。这里是指出借人端、投资者端是否拥有多元化、充足的、成本可控可管理的资金。美国网贷平台今年上半年发生了一些困难，主要由于资金抽离给网贷平台造成了非常大的影响。因此，在资金端保持多元的、健康的配比是非常重要的。

鉴于对风险点的预判，如果机构没有意识到其重要性，没有采取相对行动，那么未来几年间将会受到风险所带来的巨大冲击。



唐宁与嘉宾交流

诚信共享、开放共赢

从对风险点的预判到对风险的防范，唐宁呼吁行业共同探讨数据共享这一主题。每天，全国上千家互联网金融、消费金融、小额信贷机构产生千万条贷款记录、还款记录、逾期记录等金融履约数据。这些数据由于被分割在不同的机构之中，不能有效进行互通，并没有发挥它应有的价值，如果能够联合全行业形成一个良性健康的数据交换与共享的平台，将会为降低行业风险提供巨大的帮助。

“宜信深耕行业多年，拥有较大的数据积累，这些数据是非常宝贵的资产，宜信率先将数据与行业分享，就是希望建立防范一人多贷，多头负债的机制，打造行业合作共赢的平台”。唐宁还表示，“普惠金融的未来需要每一个从业机构的参与。行业的发展不是零和博弈，数据与金融科技的共享不仅可以提升机构的风控水平，也能够最大化地实现行业共赢。宜信未来将通过致诚阿福共享平台，持续向行业输出数据产品及金融科技服务，以共享连接行业参与者，共同打造一个信贷数据、金融科技、风控经验、平台价值共享共赢的生态系统”。

致诚信用此次率先提出了“共享+”理念，并通过共享平台来实践这一理念。共享平台以诚信共享作为价值标准，不盲目追求合作机构数量、不以营利为终极目标，加入共享平台的合作伙伴都是业内诚信共享的代表。共享家们将联手打造行业诚信的绿色发展环境，让行业因共享而共赢。

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