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听唐宁讲风控：行业共享 初心不变

2016年12月15日 16:52 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年12月15日电 /美通社/ -- 2016年12月13日，北京宜信致诚信用管理有限公司（简称“致诚信用”）在京举行新品发布会，隆重推出致诚阿福共享平台。来自北京、广州、上海、深圳等地的互联网金融、消费金融、商业银行等逾300家机构共聚一堂，共襄盛举。宜信创始人、CEO唐宁出席活动并发表了“诚信共享、开放共赢”的主题演讲。

致诚阿福共享平台是致诚信用在开放宜信真实、全量数据的基础上，携手互联网金融、消费金融、小额信贷等行业众多机构，以降低行业欺诈和多头负债的信贷风险为目标，联合打造的数据及金融科技共享平台，助力提升行业整体风控能力及水平，推动行业健康发展。

网贷行业预判：三大主要风险

唐宁在发言中提到，从2006年到2016年十年时间，在行业同仁的共同努力下，普惠金融已经发展成为了中国金融体系的重要组成部分，可以说我们创造了一个奇迹。与此同时，行业也经历了一些风雨，存在三大主要的风险点。

宜信创始人、CEO唐宁
宜信创始人、CEO唐宁

第一，  平台的道德风险。随着行业监管细则地不断落地、有章可循，平台的道德风险得到了很好防范。通过分割出借人、借款人的资金跟平台的资金，借款人的身份得到了清晰确认，资金流转在银行类金融机构体系中得以实现，过往的平台跑路、虚构借款人等风险得到了有效的控制。

第二，借款人的信用风险。这里包括欺诈风险和借款人的还款风险。随着平台的道德风险得到有效解决，信用风险、多头负债成为了行业面临的主要风险点。这些风险直到今天仍在不断累积，由于缺少信息数据的互联互通与共享，多头负债愈演愈烈，如果没有及时得到防控，很可能会演化成一个行业的系统性风险。

第三，资金端风险。这里是指出借人端、投资者端是否拥有多元化、充足的、成本可控可管理的资金。美国网贷平台今年上半年发生了一些困难，主要由于资金抽离给网贷平台造成了非常大的影响。因此，在资金端保持多元的、健康的配比是非常重要的。

鉴于对风险点的预判，如果机构没有意识到其重要性，没有采取相对行动，那么未来几年间将会受到风险所带来的巨大冲击。

唐宁与嘉宾交流
唐宁与嘉宾交流

诚信共享、开放共赢

从对风险点的预判到对风险的防范，唐宁呼吁行业共同探讨数据共享这一主题。每天，全国上千家互联网金融、消费金融、小额信贷机构产生千万条贷款记录、还款记录、逾期记录等金融履约数据。这些数据由于被分割在不同的机构之中不能有效进行互通并没有发挥它应有的价值如果能够联合全行业形成一个良性健康的数据交换与共享的平台，将会为降低行业风险提供巨大的帮助。

“宜信深耕行业多年，拥有较大的数据积累，这些数据是非常宝贵的资产，宜信率先将数据与行业分享，就是希望建立防范一人多贷，多头负债的机制，打造行业合作共赢的平台”。唐宁还表示，“普惠金融的未来需要每一个从业机构的参与。行业的发展不是零和博弈，数据与金融科技的共享不仅可以提升机构的风控水平，也能够最大化地实现行业共赢。宜信未来将通过致诚阿福共享平台，持续向行业输出数据产品及金融科技服务，以共享连接行业参与者，共同打造一个信贷数据、金融科技、风控经验、平台价值共享共赢的生态系统”。

“共享家”启动仪式
“共享家”启动仪式

致诚信用此次率先提出了“共享+”理念，并通过共享平台来实践这一理念。共享平台以诚信共享作为价值标准，不盲目追求合作机构数量、不以营利为终极目标，加入共享平台的合作伙伴都是业内诚信共享的代表。共享家们将联手打造行业诚信的绿色发展环境，让行业因共享而共赢。

了解更多信息请关注：http://www.zhichengcredit.com

致诚信用微信二维码
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