别克高端子品牌Avenir与时尚大帝卡尔-拉格斐跨界合作

艺术是对细节永久的创新

上海2016年12月15日电 /美通社/ -- 今天，上汽通用汽车别克品牌宣布旗下高端子品牌Avenir将与时尚大帝卡尔·拉格斐跨界合作，联手打造全新一代GL8 Avenir艺术车。源自对于极致美学和严苛细节的共同追求，别克高端子品牌Avenir和卡尔·拉格斐一拍即合。同时，卡尔·拉格斐也确认将于12月19日来上海参加2016数字时尚盛典慈善之夜，届时还将有时尚圈众多大腕一起赴宴，共同见证别克Avenir与卡尔的首次跨界合作。

Karl Who?

作为时尚界享誉盛名的“凯撒大帝”，卡尔·拉格斐叱咤时尚界近半个世纪，除了是时尚设计师，他更是电影人、畅销书作家、摄影家。他曾与诸多一线大牌合作，跨界家居设计、饮料包装、玩具制作等不同领域，而每一个烙印上 "KARL LAGERFELD" 的跨界合作都石破天惊，被众多明星与潮流先锋收入囊中。此次卡尔·拉格斐首次和汽车品牌跨界合作艺术车，“别克GL8 Avenir”将成为他的灵感新缪斯。

Avenir Who?

Avenir是别克的高端子品牌，源自法语，意喻“未来”，诠释了别克前瞻于时代的进取精神和超越时光的美。 Avenir标志性的菱形编织符号，灵感来自别克家族徽标中世纪贵族的锁子甲。以精美的金属编织技法，结合前瞻的参数化设计，对每一个菱形编织不断手工调整，让Avenir的前隔栅造型在形变与光变上做到优雅的过渡。同样，作为Avenir车型内饰的点睛之笔，菱形编织的美学符号也被运用到了座椅、中控面板和车门饰板处，每个角度、每个转折、每条缝线的走向都经过无数次的细微调整得以最终定型，如同精雕细作的艺术品。

同样，追求极致美学；

同样，追求严苛细节。

卡尔·拉格斐创作的跨界艺术车会以什么为灵感？是否会将最新的时尚趋势运用到艺术车的创作上？还是会考虑增加中国元素？“老佛爷”眼中的GL8 Avenir是什么样的？Avenir标志性的菱形编织符号又将如何呈现？这场引爆汽车圈与时尚圈的跨界合作将带来怎样的惊喜？敬请期待！