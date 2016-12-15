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金星轮船公司宣布升级亚洲金奈服务

2016年12月15日 17:38 编辑： 经理人网编辑
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香港2016年12月15日电 /美通社/ -- 金星轮船公司 (Gold Star Line) 欣然宣布升级亚洲金奈服务 (ACS)，将东亚主要机场与印度东海岸连接在一起。公司将于2017年1月21日起与 HMM 合作提供这项升级服务。挂港顺序：

釜山 -- 上海 -- 香港 -- 盐田 -- 新加坡 -- 巴生港 -- 金奈 -- Kattupalli -- 巴生港 -- 新加坡 -- 马尼拉 -- 釜山

服务亮点：

  • 从韩国、中国中南部地区到印度东海岸的专项快递服务，东亚与金奈和 Kattupalli 之间的中转时间最短
  • 运力增加，满足市场不断增长的需求  
  • 周三从中国中部地区装运，周末抵达韩国
  • 直达服务，时间表可靠。灵活接受特殊设备
  • 利用巴生港作为转运中心，将东南亚国家的出口联系在一起

新的航线提升了金星轮船公司的网络，为客户提供高效、快速和可靠的服务。

金星轮船公司宣布升级亚洲金奈服务。挂港顺序：釜山 -- 上海 -- 香港 -- 盐田 -- 新加坡 -- 巴生港 -- 金奈 -- Kattupalli -- 巴生港 -- 新加坡 -- 马尼拉 -- 釜山
金星轮船公司宣布升级亚洲金奈服务。挂港顺序：釜山 -- 上海 -- 香港 -- 盐田 -- 新加坡 -- 巴生港 -- 金奈 -- Kattupalli -- 巴生港 -- 新加坡 -- 马尼拉 -- 釜山
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在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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