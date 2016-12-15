德勤被ALM Intelligence评为供应链风险管理咨询领导者

纽约2016年12月15日电 /美通社/ -- 德勤(Deloitte)今日宣布荣获ALM Intelligence评为供应链风险管理咨询的领先机构。ALM Intelligence在其报告《2016年供应链风险管理咨询》(Supply Chain Risk Management Consulting 2016)中指出：“如今，企业都在试着更好地掌握各种未知和不可测风险，而这些风险大多来自超出其传统控制范围的一些领域。”

就德勤而言，ALM Intelligence强调：“在协助企业改革供应链风险管理，将其剥离传统职能条块，转变成不仅连贯各个职能线，还能垂直嵌入组织各层面，德勤在这方面的专业服务能力居于领先地位。”

报告阐述了供应链风险管理咨询服务供应商正面临的机会与挑战，专注于市场趋势、客户支出预测和服务供应商情况，以及部分关键机构的简单介绍。

其它报告发现

“德勤通过将风险融入战略决策中，成功将风险管理提升至董事会层面，同时通过对企业的全球职能及业务部门活动之管治、流程和基础设施进行整合调整，为企业实现其目标提供支持。”





“德勤拥有综合全面的方式、方法论与执行程序，通过其战略与运营及风险业务部门，再加上该机构的分析、技术与人力资本业务部门的资源和服务能力的支持，为企业提供供应链风险管理咨询服务。”





“德勤提供三个针对社会化客户关系管理(SCRM)的项目：1）供应链韧性提升，帮助制造商建立灵活且具韧性的供应链来降低风险，主要专注于直接材料供应商、合约制造商和分销商的供应担保；2）延伸企业关系管理，针对主要从事受监管行业（如银行或生命科学）的企业，管理间接第三方领域的风险，并专注于监管与合同合规事宜；以及3）供应商管理项目办公室，帮助需处理复杂外包关系的企业管理其供应商的服务交付能力与风险。”





“德勤已开发众多分析解决方案，帮助客户预先识别风险事件，让管理层能做出更具前瞻性的战略决策。特别值得注意的是该机构的‘风险感应’(Risk Sensing)预测性仪表板 ，结合了行业主题资源与先进分析法，监控不同的数据源，发掘有可能显示新兴风险或机会的模式变化。”





“为了更好地帮助客户排难解困，除了健康检查、路线图模板、商业智能数据库以及监管合规工具等广泛运用的工具与加速器之外，德勤还拥有全面的供应链关系的生态系统，其中包括Sourcemap、@RISK、ARAVO、Ariba、IBM、Llamosoft、LRA、Decernis、RSA Archer和MetricStream。”





“德勤引入特定资源，开发创新监控、分析工具与服务。该机构的风险感应项目运用人类洞察与先进分析能力，不仅能提供早期的检测，还能对潜在的运营、战术与战略风险和机会做出诠释与响应。”

本新闻稿所使用的“德勤”泛指德勤有限公司的成员所。