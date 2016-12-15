德国莱茵TUV向苏州中康电力颁发首张光伏电站三体系证书

上海2016年12月15日电 /美通社/ -- 12月15日，德国莱茵TUV（下称TUV莱茵）宣布爱康集团旗下江苏爱康科技股份有限公司全资子公司苏州中康电力开发有限公司（下称中康电力）通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三体系认证，获得光伏行业电站首张三体系证书。中康电力成为国内唯一一家获得三体系认证证书的电站企业。



TUV莱茵向中康电力颁发首张光伏电站三体系证书

TUV莱茵管理体系服务部副总裁方为民先生在颁证仪式上表示，“中康电力率先导入管理体系理念并成功提升运营效率的实践经验，对推动光伏电站的健康发展具有十分重要的现实意义。这意味着光伏电站可以突破传统光伏行业的局限性，在实现运营增效的同时，减少环境污染。”目前，光伏电站是我国大力推动的绿色电力开发能源项目，电站的建设运维在光伏行业已成为热门领域，如何实现光伏电站可持续发展、提升整体运营效率已经成为行业共同关注的焦点。

爱康集团作为光伏行的领先企业，始终高度重视技术进步和创新发展，坚持“科技领先、以人为本”的发展理念，自2009年起便与知名第三方检测机构TUV莱茵紧密合作，从太阳能光伏组件的生产到电站建设运维，从取得ISO9001单场地证书到扩展为集团三体系认证，在推动质量、环境、健康安全管理体系方面发挥着行业表率的作用。中康电力公司是爱康科技旗下全资公司，紧随光伏电站的发展趋势，通过管理体系的导入，优化了电站的设计、研发、检测、运维的全流程，在降低电站全生命周期运维成本的同时使光伏资产最大限度地保值、增值。

TUV莱茵在产品检验和认证领域已有140多年的历史，形成一套完整和严谨的检验理论和方法，致力成为提供安全、质量认证服务的领先者，是国际上独立测试产品安全与质量及管理体系的权威。如今，TUV莱茵管理体系服务已经成功协助常州天合光能、浙江昱辉、阿特斯 (Canadian Solar Inc.) 等优秀光伏企业完成包括质量、环境、安全管理体系、风险管控等一系列管理升级，增强了行业竞争力。此次，中康电力成功获得TUV莱茵大中华区颁发的首张光伏电站三体系证书，将积极推动中国光伏产业链向的提质、降本、增效的方向发展，全面提升光伏行业的整体竞争力。