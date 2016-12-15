纳恩博成为智能短途交通行业首家获CQC标准认证的企业

北京2016年12月15日电 /美通社/ -- 2016年12月15日，全球智能短途交通品牌纳恩博公司获得中国质量认证中心颁发的CQC电动平衡车安全技术规范产品认证证书，成为中国首个通过该标准认证的平衡车企业。这是纳恩博继获得美国UL (Underwriter Laboratories Inc.) 颁发的全球首张UL2272平衡车电气系统安全认证证书后，又一次获得权威机构对其产品和安全性标准的肯定，再次向世界证明了自身产品应对严苛安全标准的能力和水平。



CQC产品认证证书

在12月12日的“中国智能短途交通行业创新发展论坛暨中国国际商会智能短途交通专业委员会工作组（筹）成立大会”上，中国质量中心处长肖向荣讲到：“近几年，我国的电动平衡车产业发展已形成了较大的规模，产量占据了全球平衡车制造产业的90%。但是，由于国内缺乏相关法规和标准，电动平衡车厂商在产品设计和制造生产过程中没有完善的参考标准和指导方案，造成国内对此类产品无从监管，导致产品质量得不到保障。而消费者也因此无从鉴别产品的质量好坏，合法权益得不到保障，存在巨大安全隐患；与此同时因为没有适用性的标准，国内很多电动平衡车产品的质量检测报告是依据电动自行车进行，但是两者产品不论体积、重量还是工作原理都有很大差异，造成目前国内的检测报告对此产品的适用性不强。”



中国智能短途交通专业委员会工作组成立大会肖向荣讲话

在此背景下，作为中国最大和最权威的认证机构 -- 中国质量认证中心（简称CQC），针对行业现状，组织了平衡车行业内的研发、制造、检测、认证专家以及电商代表（京东等大型电商平台），制定了我国第一部面向全国的规范 CQC1125-2016《电动平衡车安全认证技术规范》，为电动平衡车生产商提供全流程的安全认证服务。CQC的这部规范，不仅适用于电动平衡车，而且适用于电动滑板车，基本覆盖了所有配备有独立充电装置、利用电池作为驱动电源进行工作的类似用途产品，从而大大丰富了认证产品种类，也让更多产品的质量控制有据可依。在测试项目上从电气、机械、环境、使用性能等各方面做了全面的规定。不仅对样品进行测试检验，还增加了对工厂检查和获证后的监督环节，更加全面专业地对工厂及相关人员提出更高要求。

纳恩博自创立以来一直将产品质量和安全放在首位，每款产品出厂前都要经历一系列严苛的试验。当得知中国质量认证中心发布智能短途交通工具的CQC认证规范及实施规则后，纳恩博公司第一时间提交申请，接受权威专业机构对产品、工厂、原材料进行全方位的监督和检验。在电气安全方面，纳恩博产品通过了电气强度、绝缘电阻、电气间隙和爬电距离等测试，以及针对电池及BMS的充放电特性及保护测试，还通过了平衡车在不同环境下的考核，如振动、冲击、挤压、跌落和防水等环境测试，在性能方面，经过测试评估，纳恩博平衡车的最高车速、制动性能、续航里程及爬坡性能等均符合CQC认证要求。



纳恩博公司九号平衡车产品

12月15日，纳恩博完成全部测试并顺利通过技术规范要求，成为CQC认证发布后第一个通过全部测试并获得证书的平衡车企业。通过CQC认证后，纳恩博公司出厂的九号平衡车车身上将会印有CQC标志。今后消费者在市场中进行九号平衡车购买辨别时，应该注意产品是否有CQC标志，可作为辨别产品真伪的标志之一。同时，相关政府机构也将大力推广CQC技术规范，让代理商及各大电商平台采购经CQC认证的平衡车产品，并将CQC标准贯彻到自己的采购政策中，没有CQC认证的产品将有望被拒之门外。

中国质量认证中心（CQC）技术规范是目前中国智能短交通最高质量、最高水平的国家级标准规范。CQC标准的出台，将从产品安全、技术规范等方面规范行业发展，保证产品质量，提升中国智能短途交通整体制造水平，为消费者提供安全保障建立一个安全的购买环境。

通过访问登陆中国质量认证中心（http://www.cqc.com.cn）报名进入CQC认证工作。