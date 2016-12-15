宜信财富荣获2016中国最佳非银行私人财富产品大奖

北京2016年12月15日电 /美通社/ -- 宜信财富在亚洲银行家2016私人银行与财富管理颁奖典礼上荣获中国最佳非银行私人财富产品大奖。颁奖典礼在北京柏悦酒店举办，并同时召开“2016中国私人财富高端对话”活动。

宜信财富成功推出不同类别母基金产品

宜信财富成功地推出不同类别母基金产品。这些母基金通过汇聚大量资本，得以和众多优秀投资机构建立合作关系，分享投资成果，既降低了个人投资者参与优秀机构投资的门槛，也有效的分散了投资风险，同时通过长周期的资产配置，最大程度的降低了周期波动带来的影响。

宜信财富的创新产品满足投资者的需求

宜信财富提供一系列精选投资产品，包括在岸和离岸信用市场，风险资本和私募股权，对冲基金和房地产等全面的全球资产配置服务。作为一家综合的财富管理机构，宜信财富一直坚持理念创新、模式创新和技术创新，用多元化产品为客户提供了资产配置服务。宜信财富专门成立了“全球资产配置委员会”，专注为客户提供前沿、定制化和基于风险分散的全球资产配置方案。

本奖项针对中国私人银行与财富管理业务的爆炸式增长而设立

亚洲银行家中国私人银行与财富管理奖致力于展现服务中国超高净值客户群体的私人银行与财富管理业务水平。

奖项的设立宗旨是，最佳的私人财富管理机构能够帮助高净值客户通过最佳的风险与投资目标匹配，满足客户的财务与生活方式需求，同时能够在客户及其家族的资产负债中占有一定的资金份额。

约有80位来自获奖机构的高级银行家与财富管理专家出席了私人财富对话，探讨银行如何为客户提供最优的产品与服务。本奖项是中国最著名的私人财富奖项，由亚洲银行家负责管理，全球银行家、顾问和学者共同评定。

2016亚洲银行家中国私人银行与财富管理奖以及中国各类私人银行与财富管理机构奖项的评选过程均以均衡、透明的评分卡为基础。

亚洲银行家

亚洲银行家是亚太地区金融服务行业最具权威性的战略商业信息提供机构。公司总部位于新加坡，在马尼拉、马来西亚、香港、北京和迪拜设有办公室，并在伦敦、纽约和旧金山设有代表处。其商业模式包含三大核心业务：出版、调研服务与论坛。

如需了解更多信息，请点击：http://www.theasianbanker.com/