安东油服与惠博普及洲际油气签订战略合作协议

洲际油气与惠博普将作为战略投资者入股安东油服

香港2016年12月15日电 /美通社/ -- 中国领先的独立油气田技术服务供货商安东油田服务集团（“安东油服”或“本集团”；香港联交所股票代号：3337）欣然宣布，本集团对外合作战略取得突破性进展，和华油惠博普科技股份有限公司（“惠博普”）与洲际油气股份有限公司（“洲际油气”）共同签署了一份深度战略合作协议，同时，洲际油气与惠博普拟作为战略投资者入股本集团。

根据战略协议约定，协议三方将长期目标确立为建立以油气资源业务为核心业务，以工程技术为支持性业务，以“一带一路”地区为重点的全球产业布局，各目标国家地区业务规模化、一体化发展，具备使油气资源价值最大化的核心竞争力和较强的风险防范能力的油气产业联盟。协议三方协同发展，互相支持，全面互为优先的合作伙伴，在各自优势市场相互帮助形成互补，共享资源和信息。此次战略协议为框架协议，具体项目合作内容以三方签署具体的合作合同为准。

资本合作方面，洲际油气已与本集团完成签订股份认购协议，作为战略投资者认购本集团现有股份总额约9.09%的股票；惠博普董事会已申请拟投资本集团不超过现有股份总数5%的股票，待其股东大会批准后择机购买本集团股票。

洲际油气是一家独立油气公司，以国际油气勘探开发为主要业务，目前该公司在哈萨克斯坦拥有三个在产油气区块。惠博普是一家独立油服公司，以油气田装备及工程、石化环保装备及服务为主要业务，该公司已通过购入本公司伊拉克业务40%股份成为本公司战略合作伙伴。

本集团董事会认为，此次战略合作是本集团对外合作战略的重要突破，通过整合油公司、技术服务公司及EPC公司的力量，联合油公司及其他服务公司协同发展，从而提高整体竞争优势，促进合作各方业务快速发展。此次战略合作的三家公司都是致力于在油气行业进行长期发展，且市场具有高度一致性，共同致力于全球新兴市场的发展，业务具有高度互补性的公司，通过业务合作和资本合作建立长期及深度的战略合作关系是符合三家公司的根本利益诉求的。

本公司董事会主席罗林先生表示：“安东的长期战略目标是成为全球领先的油田技术服务公司，国际化发展是我们的必由之路，目前阶段我们的目标是聚焦全球新兴市场，并在这个市场成为最具竞争力的油田技术服务公司。此次三家公司的战略合作不仅是简单的业务合作与股权合作，而是油田服务公司和油公司深度合作的一体化模式的战略合作，将会降低其在全球新兴市场的系统风险，保证稳定的共同发展。同时三家公司业务互补，市场有重合，通过积极发挥在中国公司优势市场的共同优势与协同效应，促进共同发展。一体化服务模式是未来石油行业最重要的服务模式之一，此次战略合作方涵盖了油公司，地面服务公司及地下服务公司的全生命周期服务能力，已具备能力去承担包括投资与油田建设相结合的产量管理一体化总包服务。”

关于安东油田服务集团

安东油田服务集团（香港联交所股票代号：3337）是中国领先的独立一体化油田工程技术服务供应商。本集团的产品与服务覆盖油气资源开发及生产生命周期的全过程，包括一体化服务、钻井服务、完井服务以及采油服务，建立了中国企业优势地区全球市场全覆盖网络，包含中国、中东、中亚非、美洲等14个国家。本集团为油公司解决油气田增产、提速、降本及安全环保的难题。本集团的快速增长受惠于中国的资源优势及海外市场的业务扩充，现已成为中国最佳的民营油田工程技术合作伙伴，全球最佳的中国合作伙伴。本集团的战略目标是成为立足于中国的全球领先的油田技术服务公司。