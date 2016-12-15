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OGT拓展Cytocell肉瘤荧光原位杂交探针组合

2016年12月15日 22:00 编辑： 经理人网编辑
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英格兰牛津2016年12月15日电 /美通社/ --

新增三款肉瘤探针，成为市场上最大的探针组合

分子遗传学公司Oxford Gene Technology（牛津基因技术公司，简称OGT）已拓展其用于病理学的Cytocell Aquarius®系列荧光原位杂交(FISH)探针组合。OGT已推出三款新型探针，分别是获得CE-IVD认证标志的FUS Breakapart和FOXO1 Breakapart，以及仅用于研究的TFE3 Breakapart。这一拓展增强了OGT致力于提供最全面和最新系列探针的承诺，从而推进癌症研究和诊断。

（图标：http://photos.prnewswire.com/prnh/20160909/406091LOGO
（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20161208/447004

FUSFOXO1基因同时存在多种使人衰弱的肿瘤疾病中，因此OGT为满足客户需求开发了相关探针。拥有很多不同伙伴基因的FUS基因的复发性重组出现在各类肿瘤疾病中，尤其是软组织肉瘤和急性骨髓性白血病。FOXO1基因的易位则与约80%的小泡型横纹肌肉瘤病例有关。

OGT病理学高级产品经理史蒂夫-查特斯(Steve Chatters)就最新推出的Aquarius FISH探针表示：“推出这些新型探针体现了OGT致力于成为快速发展的癌症研究领域的高品质FISH探针市场领导者的承诺，我们公司在过去一年里推出了20多款新型FISH探针。无论是从覆盖范围还是从品质上来说，Cytocell系列FISH探针组合都堪称一流。我们将在2017年进一步拓展Cytocell系列癌症FISH探针组合，进而满足客户的需求。”

得益于卓越的特性，Cytocell Aquarius FISH探针提供高密度信号和最少的背景荧光。这些探针作为即用型预混合解决方案，最大程度上降低实验误差的风险，提供可靠的结果。

在Cytocell探针组合中，FUS Proximal Probe Red、FUS Distal Probe Green、FOXO1 Proximal Probe Green、FOXO1 Distal Probe Red、TFE3 Proximal Probe Red和TFE3 Distal Probe Green已在美国作为分析物特异性试剂推出。

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