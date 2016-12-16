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庄臣中国入选“2016最佳工作场所”

2016年12月16日 00:10 编辑： 经理人网编辑
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公司因致力于创造优越的工作环境获嘉奖

威斯康星州拉辛2016年12月16日电 /美通社/ --  碧丽珠(Pledge®)、雷达(Raid®)、威猛先生(Mr Muscle®)和全无敌(Pest Rest®)等值得信赖品牌的制造商庄臣(SC Johnson)今天宣布，该公司已经被 Great Place to Work® Institute 评为“大中华区最适宜工作的29家公司”(29 Best Companies to Work for in Greater China)之一。这是该公司首次在中国获得“最佳工作场所”认可。

庄臣董事长兼首席执行官菲斯克-庄臣(Fisk Johnson)表示：“首次在中国获得最佳工作场所认可是一项重要荣誉。恭喜庄臣中国员工共同建立了一种互敬、友爱、包容的文化。此次入选是对他们工作的认可，也体现了公司致力于为帮助庄臣取得成功的员工提供优越的工作环境的承诺。”

不仅庄臣中国，庄臣意大利、德国、委内瑞拉、波兰、中美洲、墨西哥、英国、尼日利亚、拉丁美洲、阿根廷、巴西、马瑙斯和里约热内卢子公司全部入选 Great Place to Work® Institute 评出的“2016最佳工作场所” (2016 Best Workplaces)。

“最佳工作场所”榜单是世界上关注工作场所优越性的最大规模年度研究。排名由员工意见调查结果以及公司文化、项目和政策等相关信息综合确定。超过137家公司参与“大中华区最适宜工作的29家公司”榜单的竞争评选。

庄臣最近连续28次入选《Working Mother》杂志评出的“上班族妈妈心目中的百佳公司”榜单，并且获得人权战线企业平等指数(Human Rights Campaign Corporate Equality Index)满分100分。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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