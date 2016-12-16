UL发布全新和更新的标准，实现下一代个人电动交通设备的更安全使用

更新UL 2272、UL 2849标准；发布全新UL 3030标准

伊利诺伊州布鲁克2016年12月16日电 /美通社/ -- 今日，全球性安全科学事业领导者 UL 宣布，已发布个人电动交通设备电气系统安全标准 UL 2272 和 UL 2849 的两个重要更新，并发布全新的电气系统安全标准 UL 3030，以支持全球个人电动交通设备技术的快速转型。锂离子电池技术正不断广泛应用在诸如平衡车、电动踏板自行车（电动自行车）、电动摩托车和电动滑板车等个人电动交通设备上，我们必须积极解决个人电动交通设备的电气系统日益增长的安全问题。同样，使用无人驾驶飞行器 (UAV) 或无人机实现商业或战术目标出现指数式增长，这将继续依靠安全的电池和电气系统技术来获得正常运行。

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UL 能源系统和电动交通设备总监 Francisco Martinez 表示：“个人电动交通设备由包含锂离子电池的电气系统供电”。“此次发布的电击和火灾危险安全标准为电气系统中的锂离子电池建立了一条安全基准线，以实现我们能更安全使用这些设备的期望。秉承UL的使命，我们正在努力让电池应用更安全，从而让人们能够以更安全的方式出行。

今年早些时候，美国消费品安全委员会 (CPSC) 敦促平衡滑板车（平衡车）的制造商、进口商和零售商，要求他们确保“其在美国进口、制造、分销或销售符合当前适用的自愿安全标准，包括 UL 2272 中包含的所有参考标准和要求。”除了现有的合规性指导，作为其 2017 财年运营计划的一部分，CPSC 将努力解决与高密度电池（锂离子）供电的设备相关的危害，以及“确保系统安全特性，使高能量密度电池、电池组、安全电路、终端产品和充电器共同运作，以实现预期应用的安全操作。”

UL 2272 和 UL 2849 的更新扩大范围，并涉及新的技术

个人电动交通设备电气系统 -- ANSI/CAN/UL 2272 第一版。UL 2272 的范围已经扩大。UL 2272 的 UL 标准技术委员会 (STP) 于 2016 年 11 月 21 日投票发布了第一版，将其范围扩大到涵盖所有类型的个人电动交通设备（单人骑行：不可行驶；在操作时通常站立；无踏板）以及其他个人电动交通设备。重要的更新包括：

电动交通设备使用可充电电池系统驱动，可保持骑手平衡，且可带有把手供骑手在骑行时掌握方向，通常为单人骑行。鉴于此类设备可能是自平衡设备，也可能不是，标准的名称和适用范围现改为“个人电动交通设备”（之前为“自平衡车”）

UL 2272 实现了地区标准认证，经 ANSI 批准为美国国家认证标准，SCC 通过其为加拿大国家认证标准。对单一标准的评估和认证确保产品同时满足两个国家的国家电气安全系统要求。

电动自行车、电动辅助自行车（EPAC 自行车）、电动滑板车和电动摩托车 -- UL 2849 第三版。UL 2849 第三版的更新要求现在解决了最近的关键安全问题，以支持电动自行车的安全使用（单人骑行的电动自行车，但可能能够容纳乘客；通常坐着操作的电动自行车；可以具有踏板的电动自行车；通常被认为是越野的电动自行车），并最大限度地减少电池火灾或爆炸风险和电击危险风险。重要的更新包括：

UL 2849 涵盖电动自行车（踏板辅助电动自行车）和越野使用电动摩托车和电动滑板车的电动系统。

该标准解决了产品寿命期间充电过程中的电击危险和潜在的触电危险。

全新 UL 3030 无人驾驶飞行器标准支持用于商业应用的更安全的电气系统

无人驾驶飞行器或无人机在各种行业中的相关性一直在增长。UL 3030 阐明了针对商业应用（农业、科学、研究、政府、地方警方、搜救、电影视频产业或新闻传播、屋顶监测等业务相关的飞行器）的无人机电气系统的要求。UL 3030 所涵盖的 UAV 拟由经过培训的飞行员操作。UL 3030 的评估范围不包括适航性、操控性及类似性能等方面，这些必须通过法规、用户程序和/或其他标准来解决。

了解有关 UL 2272 和 UL 2849 标准的更新或全新 UL 3030 标准的更多信息，请访问 http://www.ul.com/eMobility。希望索取报价的制造商请联系 eMobility@ul.com。