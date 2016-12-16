Oil Insurance Limited宣布派发2亿美元分红

并授权管理层实施2016年战略计划

Oil Insurance Limited宣布派发2亿美元分红，并授权管理层实施2016年战略计划

百慕大群岛汉密尔顿2016年12月16日电 /美通社/ -- 在12月8日（上周四）举行的2016年12月董事会会议上，Oil Insurance Limited (OIL)董事会宣布在不迟于2016年12月31日的时候派发2亿美元分红。依据其良好的资本情况和稳健的资本管理计划，以及2016年3月31日所做出的今年年初派发2亿美元分红的声明，OIL 董事会做出了上述声明。

除了做出派发分红的决定之外，OIL 董事会还授权管理层继续实施公司的2016年战略计划，而这项计划由其运营的以下关键层面组成：产品供应、会员服务和营销与分销。最终计划将在2017年3月的年度股东大会(AGM)上对会员公布。

OIL 董事长 Roberto Benzan 在对此评论时表示：“派发2亿美元分红展现了 OIL 董事会给其股东以价值作为回报的承诺，这也是谨慎采取此举的时机。”他还表示：“最新授权开展的战略计划旨在进一步推动并加强 OIL 面向股东的独特价值主张，我对这项计划的实施充满期待。”

垂询OIL及其截至2016年9月30日的季度财务业绩的详情，敬请访问：https://www.oil.bm/。

Oil Insurance Limited(OIL)为50多家会员价值超过2.9万亿美元的全球能源资产承担每位会员上限为4亿美元的保险，该公司目前总共提供超过190亿美元的A级财产保险范围。OIL 的会员都是实际资产不少于10亿美元且获得“投资级”或同等评级的大中型上市与非上市能源公司。该公司提供的产品包括财产（有形损坏）、风暴、非渐进性污染、钻井控制、恐怖主义、网络、施工和货运保险。OIL所承保的细分行业包括海上和陆上勘探与生产、精炼和营销、石化产品、采矿、管道、电力企业以及其他相关能源业务领域。