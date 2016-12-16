WISE助推计划公布2016-2017年度评选结果，五个项目入选

WISE助推计划助力以技术创新解决教育问题

卡塔尔多哈2016年12月16日电 /美通社/ -- 近日，旨在推动全球教育创新与合作的世界教育创新峰会（WISE）公布了入选2016-2017年度 WISE 助推计划的五个项目。

WISE 助推计划发起于2014年，目的在于支持新兴创新教育项目的规模化，从而为世界教育带来积极的影响。入选助推计划的项目会得到为期一年的有针对性的导师指导。WISE 助推计划希望建立一个连接全球教育创新项目的网络，从而帮助这些项目获得发展机会并得到捐赠者和投资者的支持。

Kepler 是一个旨在为非洲青年提供高质量经济型教育资源的大学联盟，也是2016年 WISE 助推计划的申请者之一。Kepler 战略合作部门总监 Kayrn Aguirre 曾说道：“WISE 助推计划为 Kepler 制定发展战略提供了极其丰富的资源和专业知识。”

此次入选的五个项目将在明年年初的 WISE 活动中正式加入 WISE 助推计划。他们将会受邀参加特定的工作坊，WISE 助推计划也会为他们提供独家的交流机会。此次入选的五个项目致力于解决目前全球面临的多个教育难题，并分别针对教师培训，职业规划，如何在难民营普及高质量教育，如何通过互动游戏来促进学生对多元文化的认知，培养他们宽容和同理心等问题提供了解决方案。

下面是关于2016-2017 年度 WISE 助推计划入选项目的信息：http://www.wise-qatar.org/wise-accelerator-program-2016-17

Ed ukasyon.ph (菲律宾 )： 通过提供在线的职业指导以及职业信息，Edukasyon.ph 帮助菲律宾学生制定清晰的职业发展规划，从而更好的衔接学校和职场。

通过提供在线的职业指导以及职业信息，Edukasyon.ph 帮助菲律宾学生制定清晰的职业发展规划，从而更好的衔接学校和职场。 粉笔网 Chalk.com(加拿大 )： 粉笔网是一个课件管理平台。加拿大的教师可以利用这个平台在线设计教案，学校管理者也可以通过平台管理教案。

粉笔网是一个课件管理平台。加拿大的教师可以利用这个平台在线设计教案，学校管理者也可以通过平台管理教案。 阿福童 (荷兰/全球)：阿福童（ Aflatoun）是一个线上线下平台，全球的教师可以利用这个平台学习并不断改进他们的教学方法和课件，特别是在社会和金融教育科目方面。

Aflatoun）是一个线上线下平台，全球的教师可以利用这个平台学习并不断改进他们的教学方法和课件，特别是在社会和金融教育科目方面。 叙利亚学习项目 （ 加拿大 /叙利亚）： “叙利亚学习项目”将开发的教育资料上传到 Rumie 平板电脑。在土耳其和黎巴嫩的叙利亚难民可以通过 Rumie 获取教育资料，继续接受教育。

“叙利亚学习项目”将开发的教育资料上传到 Rumie 平板电脑。在土耳其和黎巴嫩的叙利亚难民可以通过 Rumie 获取教育资料，继续接受教育。 Joko 的世界 (澳大利亚): Joko 的世界是一个教育移动应用软件。Joko 的世界把世界文化带入了课堂，学生可以通过互动式的游戏，加强他们对不同文化的了解。

往届 WISE 助推计划入选项目的反馈：

“助推计划为 Kepler 制定发展战略提供了极其丰富的资源和专业知识。项目导师和研究人员帮助我们研究发现潜在的认证合作机构，并与我们分享关于高等教育投入这一热点话题在不同发展中国家的解决方案。他们也就 Kepler 在其他国家高等教育领域所扮演的角色提供了分析。”

-- Kepler 战略合作总监 Kayrn Aguirre

Kepler 是一个积极探索为非洲青年提供高质量经济型教育资源的大学联盟。

“WISE 对我们的支持证明了突破性的创新可以来自于世界任何角落，而不仅仅是发达国家。作为一个卓有成效的社区组织，我们在 WISE 助推计划的帮助下，得以在地区内推广我们的模式，逐步扩大影响力。WISE 助推计划还帮助我们制定了长远的发展规划。我们正在制定的未来3到5年的拓展项目，正是这一规划的体现。”

-- Green Shoots 主管 Jo Besford

Green Shoots 是一家专注于利用技术为小学数学教育提供辅助性学习项目的非政府组织。