金度亨院长武汉顶吉自体及吸脂塑形研究基地建立

面部填充有三种手术方法：假体填充、自体脂肪填充、人工脂肪填充，这三种方法都可以有效的丰隆脸颊。而自体脂肪填充是目前最理想的填充方法。

武汉2016年12月16日电 /美通社/ -- 12月15日，由韩国医美界权威专家、韩国自体脂肪填充和吸脂塑形大师、韩国顶吉整形 (Topclass) 外科院长、韩国顶吉整形武汉分院院长、双心形自体脂肪填充创立者金度亨院长，携韩国吸脂减肥和自体脂肪专家在武汉顶吉医疗美容医院，建立了亚洲首个自体脂肪填充和吸脂塑形研究基地。作为在韩国和亚洲享有盛誉的医美专家，金度亨院长成为该项目的带头人。

随着人们对美的追求和纤体美丽热度不断攀升，女性朋友们对自体脂肪V脸填充和吸脂减肥需求日益增长，但在国内，真正能够做到无痛无创、形态立竿见、24小时快速恢复等的专家和医院少之又少。像自体脂肪填充，如果做的不好，就会导致脂肪成活力低，流失严重，凹凸不平。“亚洲吸脂塑形研究基地”建立后，金院长将给国内外吸脂和自体填充专家、顾客带来更多具有独创性的技术，分享美丽。金度亨院长在韩国为成千上万的明星和贵族们，做了很多全脸肢体脂肪填充和吸脂瘦身减肥。丰富的经验使得金度亨院长在业界享有极高的声誉。

作为吸脂塑形研究基地的长期整形推广，该基地将协同韩国顶吉武汉分院长期免费征集两种项目作为案例样板，一类是自体脂肪填充类，另一类是吸脂减肥类。最近一次将推双心形自体脂肪V脸填充，将在2017年1月14日由金度亨院长亲自手术，并将在短短10天后分享术后案例，有兴趣参与的爱美女士即日起即可通过各种渠道报名参加。

金度亨院长是自体脂肪和吸脂领域的全球权威专家、韩国医美界的领导人物、韩国顶吉整形医院的院长，在中国具有由卫生部颁发的《外国专家中国行医许可证》。国内有很多所谓的韩国整形专家，但真正持有许可证的不多。

金度亨院长现在是以下协会/研究会的正式会员：大韩整形外科协会、大韩美容整形外科协会、大韩头盖骨面部整形外科协会、大韩整形外科医师会、IPRAS国际整形外科协会、大韩整形外科协会眼部整形研究协会、大韩整形外科协会鼻整形协会、以及大韩脂肪整形研究会。

毫无疑问，在金度亨院长的带领下，该基地的建立，将给国内广大爱美人士带来福音，也将给国内医美界带来新的发展机会。

活动网址：http://m.topclass.net.cn