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金度亨院长武汉顶吉自体及吸脂塑形研究基地建立

2016年12月16日 09:42 编辑： 经理人网编辑
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面部填充有三种手术方法：假体填充、自体脂肪填充、人工脂肪填充，这三种方法都可以有效的丰隆脸颊。而自体脂肪填充是目前最理想的填充方法。

武汉2016年12月16日电 /美通社/ -- 12月15日，由韩国医美界权威专家、韩国自体脂肪填充和吸脂塑形大师、韩国顶吉整形 (Topclass) 外科院长、韩国顶吉整形武汉分院院长、双心形自体脂肪填充创立者金度亨院长，携韩国吸脂减肥和自体脂肪专家在武汉顶吉医疗美容医院，建立了亚洲首个自体脂肪填充和吸脂塑形研究基地。作为在韩国和亚洲享有盛誉的医美专家，金度亨院长成为该项目的带头人。

金度亨院长，韩国自体脂肪填充领域权威专家
金度亨院长，韩国自体脂肪填充领域权威专家

随着人们对美的追求和纤体美丽热度不断攀升，女性朋友们对自体脂肪V脸填充和吸脂减肥需求日益增长，但在国内，真正能够做到无痛无创、形态立竿见、24小时快速恢复等的专家和医院少之又少像自体脂肪填充，如果做的不好，就会导致脂肪成活力低，流失严重，凹凸不平“亚洲吸脂塑形研究基地”，金院长将国内外吸脂和自体填充专家、顾客带来更多具有独创性的技术，分享美丽。金度亨院长在韩国为成千上万的明星和贵族们，做了很多全脸肢体脂肪填充和吸脂瘦身减肥。丰富的经验使得金度亨院长在业界享有极高的声誉。

作为吸脂塑形研究基地的长期整形推广，该基地将协同韩国顶吉武汉分院长期免费征集种项目作为案例样板，一类是自体脂肪填充类，一类是吸脂减肥类最近一次将推双心形自体脂肪V脸填充，将在2017年1月14日由金度亨院长亲自手术，并将在短短10天后分享术后案例，有兴趣参与的爱美女士即日起即可通过各种渠道报名参加。

金度亨院长是自体脂肪和吸脂领域全球权威专家、韩国医美界的领导人物、韩国顶吉整形医院的院长，在中国具有由卫生部颁发的《外国专家中国行医许可证》国内很多所谓的韩国整形专家，但真正持有许可证的不多。

金度亨院长现在是以下协会/研究会的正式会员：大韩整形外科协会、大韩美容整形外科协会、大韩头盖骨面部整形外科协会、大韩整形外科医师会、IPRAS国际整形外科协会、大韩整形外科协会眼部整形研究协会、大韩整形外科协会鼻整形协会、以及大韩脂肪整形研究会。

毫无疑问，在金度亨院长的带领下，该基地的建立，将给国内广大爱美人士带来福音，也将给国内医美界带来新的发展机会。

动网址：http://m.topclass.net.cn

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