99广场舞首届春晚红毯 场面堪比戛纳

北京2016年12月16日电 /美通社/ -- 首届中国广场舞春节联欢晚会在深圳海雅大剧院举行，2016年12月12日-15日，连续4场春晚红毯，来自全国的500多名优质广场舞编舞老师及领队悉数走上春晚红毯展示风采。本次首届春晚由99广场舞主办，春晚总导演总策划杨艺，首届春晚主持人河北卫视主持人程成、湖南卫视主持人马杰、以及广场舞舞友们熟悉的饶子龙、格格等众多广场舞明星悉数到场，为首届春晚红毯增添了一份靓丽的风景。更有众所周知的99广场舞明星品牌五朵金花、七朵莲、副主席明星导师、20强明星、星原创、男子广场舞、胖美人团队等成员惊艳亮相，争奇斗艳。艺家班首秀亮相春晚红毯，是第一个引发了现场尖叫的红毯明星，气氛相当热烈。



艺家班小鲜肉齐聚首届春晚红毯

本次首届春晚红毯，99广场舞明星品牌五朵金花身穿具有民族特色的红色礼服，身上装饰着苗族隆重节日所穿的盛装，既代表了金花姐妹们对春晚的重视，也为我们的红毯带来独具特色的民族文化。

身着靓丽礼服的广场舞优秀领队及编舞老师，个个华服倩影，光鲜亮丽，一颦一簇尽显属于女性的知性优雅、婉约端庄。她们为这次首届春晚增添了一抹靓丽的风景，更向社会展示了广场舞舞友们的精神风貌，展示中老年人的时尚与活力，以及她们热爱生活的热情。



红毯星光 华服倩影

杨艺老师和格格老师作为红毯的压轴嘉宾，最后走上红毯，一席深色西服搭配格格老师粉色长裙，既优雅端庄又不失隆重，俊男靓女的搭配，吸引了无数人的目光。



杨艺格格惊艳亮相春晚红毯

“走红毯”是一种最时尚、高雅的活动。它体现了中老年人追求美、追求时尚的态度，展示了广场舞女性的美。也将广场舞文化提上了一个新的高度。99广场舞发起首届广场舞春晚红毯希望促进广场舞舞者的相互交流，将美丽与健康变成一种生活方式，提升广场舞舞者的整体形象，也使广场舞迈出了更加辉煌灿烂的一步。