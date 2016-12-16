让数据从奢侈品变成企业的日用品

大数据时代，数据成为企业的重要战略物资已毋庸置疑，随着技术手段的变革，数据以前所未有的速度累积，如何有效运用这些数据，为企业发展提供决策依据并帮助其在日益激烈的竞争中发现新的增长点，是企业数字化战略的核心。2016年12月14日，数字技术与商业解决方案领导者瑞金麟集团旗下瑞雪科技在北京发布了新一代大数据分析产品，“瑞雪分析云”，百余名合作伙伴、业界嘉宾及主流媒体参与了此次盛会，共同见证了瑞雪分析云的发布。对于大多数企业来说，数据的采集、标准化、处理、分析挖掘等技术与人员成本过高，导致在这些企业的眼中，大数据既是公司未来发展的必需品，又是遥不可及的奢侈品。

在此次大会上瑞雪科技数据产品负责人夏曦介绍了瑞雪分析云的六大亮点：1、全渠道整合；2、为分析而生；3、多数据源接入；4、高性能交互式查询；5、开箱即用；6、可扩展数据模型。同时他对企业在数据应用中的痛点也进行了深度剖析，首先，企业没数据可分析？瑞雪分析云自带高价值数据供客户分析；其次，数据使用成本高昂？瑞雪分析云提出全流程探索式分析，让数据的使用者可以零门槛地在数据中探索真知；此外，数据分析的结果不能直接转化为生产力？瑞雪提出“all-in-one services”一站式服务，以企业经营中遇到的问题为切入点，为企业做好IT技术的整合，让企业可以不用考虑各个系统间如何集成，开箱即用地使用其系统直接解决经营中的实际问题。

同时夏曦提出，瑞雪分析云要做的是真正的服务，不只是给你一个分析工具，而是要直接解放企业中的生产力，用自动化、专业的服务完全替代掉企业中部分人力劳动，切实解决企业在数据应用中的痛点，而且，我们的服务不仅支持云端部署，也可以私有部署，SaaS的本质问题是服务而不是云端。

在高峰论坛环节，瑞金麟集团联合创始人&瑞雪科技CEO洪斌做了精彩的发言，他并坦言，瑞雪分析云的面世，来源于数据湖泊（Data Lake）的概念。对于什么是Data Lake，洪斌用一句话做了阐释：简单地讲，就是存储每一个可能有用的细节数据。当需要时再一站式分析的理念。他认为，大数据其实离我们很近，虽然它们很少被关注，但却真实存在。只是它们中的绝大多数，还没有被记录下来就已经消失了。我们所说的大数据，其实并没有创造新的数据。它只是把企业忽视的、遗漏的数据重新挖掘出来，然后进行统一的、交叉的分析。可是传统的数据分析理念，根本无力解决海量数据的问题。传统数据分析理念其实是在不断引导企业抛弃细节数据，致使数据每汇总一次都是分析潜力的丧失。就这样，企业最终得到的只能是越来越多不同程度汇总过的数据。而有价值的细节数据却在不断汇总的过程当中，越来越多地被过滤掉了。

此外，他认为工程师才是企业连接数据与价值的最大障碍。企业不可能预先定义所有的分析目标，这就意味着业务需要不断地与工程师沟通新的数据分析需求，这个过程费时费力。因此，他强调，应该将分析的权利和能力彻底交还给业务，工程师只需要搬运可能有用的数据就够了。瑞雪分析云实现了这一点，是数据湖泊（Data Lake）理念在当前中国最好的一个轻量化商业实现。它轻松存储细节数据，并提供大数据级别的处理能力。它接入数据时不要求预先定义分析目标，任何分析目标都可以随时产生即时解答，无需依赖工程师搜集整理数据。

在接下来的环节中，瑞金麟集团联合创始人&云像数字CEO安士辉；瑞金麟集团联合创始人&瑞云智锐CEO曲飞宇、瑞金麟电子商务CEO周颖也分别从消费者资产对数据的应用；分析云的跨行业应用；以及数据驱动的电商运营等几个方面展开了探讨。

大数据时代，对数据的有效利用将是所有企业共同竞争的核心。说到底，驾驭数据的能力将成为未来企业决策者“技能清单”最重要的一项。而技术变迁史又同时告诉我们，无论哪个行业，谁能率先在行业中拾起新工具是多么重要。那些对瑞雪分析云敏感的决策者，无疑将抢占DT时代发展的先机。