洲际酒店集团与凯德集团签约重庆来福士洲际酒店

重庆2016年12月16日电 /美通社/ -- 全球领先的国际酒店管理公司 -- 洲际酒店集团与凯德集团举行了重庆来福士洲际酒店项目的签约仪式。该酒店将是重庆来福士广场唯一一家奢华酒店。

重庆来福士广场是凯德集团精心打造的综合性地标项目，位于朝天门广场与解放碑之间，直面长江与嘉陵江交汇口，是重庆这座中国四大直辖市之一的心脏，地理位置极其优越。重庆来福士洲际酒店，以“航行”作为设计基点，营造两江律动、帆影映像及船舱生活场景，让宾客身居350米云霄尽享两江交汇之壮观，于云端纵览城市繁华。同时，重庆来福士洲际酒店还融合了朝天门“开敞之门”的理念，以热情的和前瞻性的姿态迎接四海宾客。

该酒店预计2019年开业，共有380间客房，其位于250米高空水晶连廊内的酒店大堂及特色精致餐厅和酒吧、尽享江景的超大型宴会厅、临江恒温泳池，无疑将成为中国西部极具品味的酒店之一。

洲际酒店集团大中华区首席执行官柯明思说，“重庆来福士洲际酒店将成为洲际酒店及度假村品牌家庭中又一标志性的成员，它将成为我们集团在中国西部最亮的一颗明珠。同时，这是洲际酒店集团与凯德集团的首个项目，开启了我们两家在各自领域独占鳌头企业的强强合作。凭借洲际酒店集团在中国市场的发展规模，管理经验，系统平台以及全球最大的酒店忠诚会员系统，我们必将为重庆这个西部门户城市打造出一家独具一格的奢华酒店。”

对于此次牵手洲际酒店集团，重庆来福士广场总经理黄瑞程表示，“我们很荣幸与中国最大的国际酒店集团之一的洲际酒店集团联手，在重庆来福士广场这一地标项目中引进洲际酒店及度假村品牌。洲际酒店及度假村是全球首个真正意义上的奢华酒店品牌，至今已有70周年的悠久历史和丰富底蕴，我们相信这个值得信赖的品牌定将为重庆来福士广场添加浓墨重彩的一笔。”

自1984年进入中国市场以来，洲际酒店集团以其卓越的经营业绩及发展理念已经成为了业界的领军者。截止2016年第三季度，洲际酒店集团在大中华区拥有六个品牌，277家开业酒店，其中包括：洲际酒店及度假村、华邑酒店及度假村、英迪格酒店、皇冠假日酒店及度假村、假日酒店及度假村以及智选假日酒店。此外，集团在大中华区还有超过238家在建酒店。而洲际酒店及度假村品牌在大中华区已有38家酒店开业，并且有22家在建。

洲际酒店集团

英国洲际酒店集团PLC (伦敦证券交易所：IHG，纽约证券交易所：IHG (ADRs))在全球拥有十大闻名遐迩的酒店品牌，其中包括洲际酒店及度假村、Kimpton酒店及餐饮集团、华邑®酒店及度假村、皇冠假日酒店及度假村、英迪格酒店、EVEN酒店、假日酒店及度假村、智选假日酒店、Staybridge Suites®和Candlewood Suites®。

洲际酒店集团旗下拥有、管理、出租或托管的酒店多达5,100家，共有750,000多间客房，遍布全球将近100个国家和地区，并有超过1,500家在建酒店。洲际酒店集团拥有世界首个也是最大的酒店忠诚客户计划 -- IHG®优悦会，目前在全球拥有超过9,900万会员。

洲际酒店集团有限公司是集团控股公司，成立于英国，分别在英格兰及威尔士注册。洲际酒店集团在全球拥有超过350,000名员工，分别在各地的酒店及集团办公室工作。

如需了解洲际酒店集团旗下所有酒店品牌的信息或进行网上预订，请访问www.ihg.com。如需优悦会的信息请访问www.ihgrewardsclub.com。如需洲际酒店集团的最新消息，请访问www.ihg.com/media，www.twitter.com/ihgplc，www.facebook.com/ihg 或www.youtube.com/ihgplc。

凯德集团

凯德集团是亚洲知名的大型房地产集团，总部设在新加坡，并在新加坡上市。凯德集团凭借其雄厚资产、先进设计理念和开发技能、积极资本管理策略、庞大市场网络以及卓越运营管理能力，持续开发优质房地产产品与服务。集团的全球房地产业务多元化，包括商业综合体、购物商场、服务公寓、办公楼和住宅。集团业务以新加坡和中国为核心市场；而印尼、马来西亚和越南为新兴市场。凯德集团房地产基金管理业务的规模和水平，在亚洲也享有盛誉。

凯德集团于1994年进入中国，中国是凯德集团在海外最大的市场。经过20余年的发展，凯德已在中国48座城市运营超过160个项目。

目前，凯德在中国的总开发规模约2,200万平方米，管理的总资产超过2,000亿元人民币。凯德致力于创新性地构建和实践综合体战略，以契合新型城镇化的趋势，实现社会、企业、个人的可持续发展，与中国共成长。