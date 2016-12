全球首款玉米微生物种衣剂上市

2017年孟山都所有在美销售的杂交玉米种子都将于出厂前应用Acceleron® B-300 SAT种衣剂

北京2016年12月16日电 /美通社/ -- 由孟山都公司(NYSE: MON)和诺维信公司组建的“生物农业联盟”(The BioAg Alliance)宣布推出最新产品 Acceleron® B-300 SAT -- 全球首款于出厂前对玉米种子进行处理的微生物种衣剂。Acceleron B-300 SAT 微生物种衣剂的活性成分来自于土壤中的一种真菌,在近两年的玉米大田试验结果表现优异,平均每英亩玉米可增产3蒲式耳(约12.55公斤/亩)。2017年,孟山都所有在美国市场销售的杂交玉米种子都将于出厂前经过 Acceleron B-300 SAT 微生物种衣剂处理。

诺维信集团生物农业业务副总裁 Colin Bletsky 表示:“利用自然界中微生物的力量,可以帮助农民提高作物产量,同时更合理有效地施用化肥,减少二氧化碳排放,这将有助于促进农业、消费者及环境的可持续发展。生物农业联盟致力于创新性微生物解决方案的开发,孟山都和诺维信共同研发的首款产品 Acceleron B-300 SAT 微生物种衣剂是孟山都 Acceleron 种衣剂系列的新成员,也是联盟创新成果的最好体现。我们相信,该产品将在农业领域得到广泛应用,预计到 2025年应用面积有望达到9000万英亩(约5.46亿亩)。”

种衣剂可帮助作物稳产,改善作物健康,提高土壤养分吸收效率。Acceleron B-300 SAT 微生物种衣剂在诺维信 JumpStart® 菌剂 (Penicillium bilaiae)产品的基础上进行了改进,可提高种子从土壤中吸收营养物质的能力。

JumpStart 菌剂中的活性孢子在处理后的种子表面存活时间仅约120天,这要求农民必须在播种前短时间内迅速完成种子处理。Acceleron B-300 SAT 的突破创新之处在于,它采用了新配方,成功地将产品的货架期延长到两年(在适应的存储条件下),并且普遍适配于种衣剂的其他化学处理。因此,在种子运送给零售商和农民前,孟山都在种子出厂前即可对种子进行微生物种衣剂处理,大大方便了农民的使用。

孟山都公司全球蔬菜种子、种子处理及作物保护业务副总裁 Juan Ferreira表示:“孟山都致力于多方合作,将微生物技术和化学产品相结合,为种植者提供完善的种衣剂解决方案,减少农民成本,获取更多收益。诺维信在微生物生产和配方领域拥有雄厚的技术储备,孟山都拥有强大的田间试验能力和创新的种衣剂生产技术,双方合作推出的新产品将为种植者提供更加灵活的种衣剂解决方案,提高作物产量。”

Acceleron® B-300 SAT 玉米种衣剂的推出将进一步丰富孟山都公司的种子处理解决方案(Seed Applied Solutions),2017年孟山都在美国市场销售的 DEKALB®、Channel® 以及区域性品牌的玉米杂交种子都将于出厂前经过 Acceleron B-300 SAT 微生物种衣剂处理。此外,公司也将向授权经销商及分销商提供该产品。

2017年1月5号,孟山都将召开2017财年第一季度收入及研发产品线电话会议,届时将与大家分享“生物农业联盟”2016年微生物田间试验结果及2017年田间试验计划等信息,敬请关注。

生态农业联盟简介

2013年12月,诺维信与孟山都公司成立生物农业联盟 (The BioAg Alliance)。基于生物农业联盟 (The BioAg Alliance) 独一无二的合作伙伴关系,诺维信在发现、开发和生产微生物解决方案方面的实力将与孟山都公司在微生物发现、高级生物学、田间测试和销售方面的优势合并。两家公司将深入研发和商业合作,以有利于农业、消费者、环境和全社会的可持续方式,帮助全球的农场者提高农作物产量,减少自然资源消耗。

诺维信公司

诺维信是引领生物创新的世界先导。我们与众多行业客户携手,开发面向未来的工业生物解决方案,促进客户业务发展,改进地球资源的使用方式。诺维信的700多种产品遍及全球130个国家和地区。我们的生物创新为日新月异的未来市场需求提供卓越和可持续解决方案,提高工业效率,保护地球资源。详情访问http://www.novozymes.com/。

孟山都公司

孟山都公司致力于通过不同的农田解决方案来满足不断增长的世界人口对于食物和营养的需求。我们生产包括玉米、大豆和棉花等主要农作物以及果蔬种子,帮助全球农民高效使用水和其它重要的自然资源的同时获取更好的收成。我们着重于不断地寻找和开发既保护土壤健康又可持续发展的农田解决方案,帮助农民通过应用农田和气候数据科学来改善农耕模式保护自然资源,以及提供不同的作物保护产品降低害虫和病害给作物带来的危害。与此同时,我们通过不同的项目和合作关系,与农民、科研人员、非盈利组织、大学院校和其它机构携手合作,共同面对诸多严峻挑战。欢迎您登陆我们的官方网站 monsanto.com, Monsanto.com.cn, discover.monsanto.com, discover.monsanto.com.cn,了解更多关于孟山都公司、可持续发展承诺以及我们两万多名专注于农业发展的孟山都员工。也欢迎您关注孟山都社交媒体官方微信(“孟山都公司”)、微博(“孟山都中国”),twitter.com/MonsantoCo 和公司博客 Beyond the Rows® at monsantoblog.com ,或者通过订阅RSS Feed 了解公司的最新动态。

前瞻性信息警告声明

本新闻稿包括一些“前瞻性陈述”,例如关于孟山都公司(以下简称为“公司”)预期运营结果,目前和未来产品表现,法规审批结果,业务和财务计划和非历史性事实, 及公司与Bayer Aktiengesellschaft(拜耳)的交易提议。这些陈述系基于当前可用信息和当前预测做出的。由于各种已知和未知的风险和不确定性,公司的实际运营表现和结果可能会与该等前瞻性陈述中所描述或默示产生实质性的差异。造成这些差异的因素包括但不限于:公司与拜耳拟进行交易的相关风险,包括公司股东可能没有批准交易的风险,可能不能获得或在预期的条件或预期时间内可能没有获得交易所需的监管审批的风险,交易完成的其他条件可能没有满足的风险,交易的中断或不确定性可能对公司的业务、财务表现及/或对第三方关系的不利影响的风险,以及在交易未完成期间,由于某些合同限制可能对公司寻求商业机会及战略合作的不利影响的风险;种子、性状和农化产品的持续性竞争;各类可能出现的情况,包括知识产权保护,与法规合规性以及审批期限,公众对我们的生物技术和其他农业产品的理解和接受程度;公司研发活动的成就;重大诉讼的结果,包括与拜耳计划交易相关的潜在诉讼;外汇和经济状况;大宗商品价格的波动;与生产相关的法规影响;公司销售库存情况预估的准确性;目前预期持续增高的负债水平;公司短期融资能力和产品收款情况;天气的影响,自然灾害,意外事故和安全漏洞,包括网络安全事故、农业商业及公司设施相关的事故,和其他公司在近期SEC阶段性披露中呈现的风险和影响因素。请勿过度信赖这些基于现有数据所做出的前瞻性陈述。本公司没有意图或义务更新任何前瞻性陈述或任何可能影响实际结果的各项因素,亦不承担由此产生的任何责任。

请仔细阅读并严格遵守农药标签指示使用。Acceleron®, DEKALB® 及 JumpStart® 是 Monsanto Technology LLC的注册商标. Channel® is是Channel Bio, LLC的注册商标。 ©2016 Monsanto Company.

图片 - http://photos.prnasia.com/prnh/20161216/0861613643