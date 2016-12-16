美国都福集团宣布已完成对Wayne Fueling Systems公司的收购

本次收购将扩大都福在全球加油站零售市场的份额

伊利诺伊州丹尼森市2016年12月16日电 /美通社/ -- 美国都福集团（纽约证券交易所：DOV）近日宣布，都福集团已完成对Wayne Fueling Systems公司 ("Wayne”) 的收购。Wayne将与Tokheim合并，Tokheim于今年年初被收购。

Wayne公司是一家在加油机、付款系统、零售售后服务等商业加油站领域全球领先的供应商。美国加油站零售商近期纷纷转而使用Europay、MasterCard 与Visa ("EMV”) 芯片安全技术，都福集团可以通过Wayne先进的支付及系统解决方案，对此进行充分利用。Wayne公司在全球拥有分布广泛的经销商及服务伙伴，其产品在全球140多个国家均有销售并提供售后服务。Wayne公司总部位于德克萨斯州的奥斯汀，在奥斯汀、瑞典、中国以及巴西都设有生产基地。

随着收购的完成，公司希望在不久的将来撤出Wayne在英国的小型经销业务。公司正在着手进行该撤资，从而解决英国的竞争问题和市场管理局 ("CMA”) 对于英国竞争重叠的担忧。

公司预计，收购Wayne对2016年第四季度的影响为稀释持续经营之每股收益的大约0.07美元。该0.07美元的影响不在公司的先期指导范围中，包括Wayne营业收益扣除交易成本、正常购买会计成本、以及协同相关成本。

都福集团总裁兼首席执行官 Robert A. Livingston 表示，“能在2016年与CMA合作并且完成交易，我感到很高兴。我们已经准备好启动整合活动，这也将是我们在未来一年当中极其重要的一项工作。我们希望Wayne能在2017年实现稳定增长，其中包括实现协同效应的成本和常规的收购会计摊销成本。”

“Wayne的加入使我们能向全球的加油站零售市场提供真正的端对端解决方案，我们整个团队都已蓄势待发，迫不及待地想要将扩展后的新的产品组合服务于世界各地的每一位客户。”

关于都福：

美国都福集团是一家年营业额达70亿美元，全球知名的多元化工业产品制造企业。都福集团主要致力于通过旗下能源、工程系统、流体、制冷与食品设备四大业务部门提供新型设备、零件、专业系统及相关支持服务等。都福集团将全球规模的市场与敏捷型运营方式相结合，以保持在全球市场名列前茅的地位。通过60多年的不断突破，我们拥有26,000名员工，拥有主人翁意识、与客户一起探索未来。都福总部位于伊利诺伊州。都福集团在纽约证券交易所上市，交易代码为“DOV”。想要了解关于都福集团及都福中国的更多信息，敬请登录：www.dovercorporation.com.cn。

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