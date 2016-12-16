百世：2016全年业绩破百亿 将加大科技创新力度

杭州2016年12月16日电 /美通社/ -- 2016年，作为创新型综合物流服务提供商的百世集团（下简称“百世”）全年营业收入将突破百亿。相较2015年，百世在业绩和服务上都有大幅提升，这将为百世接下来的发展添加强劲的动力。

“双”战发力 “天网+地网”融合升级

今年的“双十一”、“双十二”已经落下帷幕，在此期间，百世快递整体订单量接近7000万单，百世供应链仓储订单发货量接近1500万单。

从数据来看，百世今年的整体业务量有大幅提升，这得益于百世的“天网+地网”服务架构的不断完善。

百世利用由互联网信息系统组成的数据传输和处理的“天网”，进行大数据传出及处理，用遍布全国由仓储、运输、配送网络组成的遍布全国的仓配一体门到门运营服务的“地网”，帮助客户完成线上、线下全渠道的销售。

数据显示，百世云仓目前已覆盖全国85个中心城市，160多个云仓和近200万平米的操作面积，其多类型订单“一站式”处理服务已成为众多品牌“新零售”时代转型的合作首选；百世快运目前拥有超过4000个服务网点，大件商品已实现全国发运派送；百世快递覆盖全的280余个转运中心，超过18000个服务网点，乡镇村组覆盖率超过75%，目前平均每天有900万个包裹通过百世快递派送至千家万户。

“黑科技”助力 效率有效提升

今年，百世在自动化及人工智能等领域的物流“黑科技”集中亮相。



智能化仓储机器人

百世云仓内拣货环节的智能化仓储机器人使用基于人工智能技术的应用，颠覆了传统仓库“人找货、人找货架”的模式，实现了“货找人、货架找人”。机器人接收到订单后，通过百世智能系统选取的优质路线把货品从货架所在仓储区搬运至员工配货区。在有效降低人工的劳力强度的同时也大幅缩短了配货时间。

快递方面，早在2013年百世自主研发的风暴自动分拣系统，承担着将千万级别的包裹配送到全国各地的重任。风暴自动分拣系统可以将包裹分拣准确率从全人工分拣的80%提高到99.9%以上，分拣效能提升4倍，在分拣运作环节和节约分拣人工成本等方面得到有效提升。

同时，百世推出的“如来神掌”智能APP，目前有18万百世快递员通过“如来神掌”完成收、发、到、派签等一系列日常业务操作。消费者也可以通过百世快递官方网站、微信、微博、支付宝服务窗等渠道快速掌握包裹流转动向。

布局全球 助力中国企业打开海外销售市场

随着百世的迅速发展，仓储网络率先在海外“开疆扩土”。2015年，百世云仓进驻美国，这也是百世供应链首批进军海外的产品。

百世云仓（美国）一期在美国西海岸洛杉矶和东海岸特拉华州各设有一个仓库，总面积近9000平方米。东西海岸分仓服务将有效的为客户节省物流成本并提高派送时效。同时，为了满足客户的需求，百世云仓（美国）二期计划在美国中部及西部再各设一仓，到2017年6月左右，总面积将达到近60000平方米。

近期，百世云仓服务还将扩展到德国、日本、韩国、泰国和澳大利亚等国家，助力中国企业打开海外销售市场。

下一步，百世将不断革新技术，提升服务能力，继续以科技研发能力为核心，为客户提供优质高效的服务体验。