车喵H8智能云镜上线4日众筹突破20万

北京2016年12月16日电 /美通社/ -- 现代人提起买车，关注点已经不仅仅在于发动机动力、全景天窗、变速箱换挡方式、轮毂、轮胎等等传统因素了。更多开始关注安全性、驾驶体验、智能体验方面了。而合资品牌或者进口品牌，如果各项配置齐全的车型价格不菲，而即使是国产车型，也需要投入大量资金选择顶配车型才能拥有。而现在高端大气的带有ADAS智能辅助驾驶功能、行车记录、在线导航、蓝牙、在线音乐等炫酷功能的智能后视镜 -- 车喵H8智能云镜，就这么低调地走进大众的视线。车喵H8智能后视镜自12月8日上线以来，话题、热度一路飙升，上线4天众筹已突破20万，不断刷新后视镜行业众筹纪录。



车喵H8智能云镜智能后视镜

提起ADAS智能辅助驾驶功能，可能很多车友还不清楚具体功能。一张图片即可轻松表达出这非常实用的安全功能。比如行车过程中，旁边的美景吸引了驾驶者，或者前方车辆突然降速，那么“前方防撞预警”就会及时提示驾驶员，避免事故的发生。车道偏离和前车启动提醒，也是非常实用的功能，能够减轻驾驶者的精神负担，不用时时刻刻去关注，降低了疲劳度。作为走在科技最前沿的美国，已经计划于2020年全部出厂的新车标配ADAS，可见此功能的合理性。而现在拥有车喵H8 4G智能云镜就能让你的爱车轻松拥有此功能。

车喵H8 除了ADAS功能之外，更是主打家庭安全功能的智能后视镜。随着国内二胎政策的开放，越来越多的家庭有了新成员，汽车也有了新的使命。而车喵H8的登场，让简简单单的后视镜，成为汽车的智能、安全中心。车喵H8智能云镜附带baby镜，简单小巧附在后视镜下方，方便观察宝宝的一举一动，从此观察宝宝不必再回头，让关爱宝宝更加安全、更省心。

车喵H8智能云镜内置酷我云音乐，让乘车出行不再乏味，尽享最新最火爆的新歌热曲。内置的喜马拉雅网络电台，拥有海量音频，罗辑思维、少儿英语，无论大人还是小孩都能在行进中学习。想听什么只需你说出“你好，车喵，播放xx”，歌曲、故事就会立即在车内响起，快乐地度过旅程。

车喵H8 4G智能云镜导航功能与传统车载导航的一大区别就是，当电话接入的时候，导航界面不会变为通话界面，采用了高通骁龙420强悍CPU的车喵H8，从此告别单核导航，让沟通无延迟，导航无停顿。既保证了语音电话的及时接入，又保证了导航的持续显示，沟通导航两不误。

继承了车喵产品严谨精尖智能血统的车喵H8智能后视镜，无论是外部造型还是内部配置都达到了当前车载智能领域的机皇级水准。随着车喵团队在技术研发和制造工艺上的日益精湛，这款即将上市开始发售的大屏智能云镜，经过多次测试、实机试用，在兼容性、流畅度、灵敏度等方面的表现都堪称卓越。从多方综合资料显示，无论是一线用户还是合作商户对于这款智能云镜都充满了期待，随着真机的陆续上市，也一定会带给广大用户更多更大的惊喜!